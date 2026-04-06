ĐERLEK:Hakerski napad otkrio slabosti privatnog sektora,rešenje u data centru u KG

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas povodom hakerskog upada u sistem privatne zdravstvene ustanove, a koji je ukazao na ranjivost pojedinih baza, da je rešenje u čuvanju podataka u državnom data sistemu.

Đerlek je pozvao zdravstvene ustanove koje su u privatnom sektoru da iskoriste mogućnost koju država pruža i da svoje podatke čuvaju u državnom data centru u Kragujevcu.

- To što se desilo, desilo se u privatnoj zdravstvenoj ustanovi i u toku je migracija tih podataka u data centar. To su neki lokalni informacioni sistemi starijeg datuma i neko neodgovoran, kriminalac ili kriminalna grupa je htela da ucenjuje vlasnike privatne klinike i da dobije novac", naveo je Đerlek povodom vesti da je iz baze jedne privatne ginekološke klinike hakovano više od 5.000 osetljivih ličnih podataka pacijentkinja, uključujući i njihove dijagnoze, što je otvorilo pitanje koliko su podaci i medicinska dokumentacija sigurni - rekao je Đerlek za Javni medijski servis.

Đerlek je naveo i da je u toku istraga o slučaju.

Pozvao je sve iz privatnog sektora da svoje pacijente prijave u data centar koji je, kako je naglasio, pod apsolutnom kontrolom Kancelarije za IT i e-Upravu i apsolutno su bezbedni.

"Skoro da je nemoguće hakovati ih", dodao je Đerlek i naglasio da je zakonska odgovornost za zaštitu podataka na privatnim zdravstvenim ustanovama sve dok ne prebace podatke u državni data centar.

Prema njegovim rečima, pacijenti mogu da tuže zdravstvene privatne ustanove

"Tu može da nastane veliki problem tako da ih molim da što pre urade ono što je zakonska obaveza, a to je da pohrane svoje podatke u naš državni data centar", naveo je Đerlek i ocenio da bi integracija svih podataka u jedan sistem značajno unapredila bezbednost.

Prema njegovim ocenama, kada privatni i državni sektor budu u istom sistemu, tada možemo biti apsolutno sigurni da vrlo teško može doći do hakovanja tih podataka.

Državni sekretar govorio je i o listama čekanja koje su u prethodnom periodu značajno smanjene kada je reč o pojedinim dijagnostičkim i hirurškim procedurama.

"Ako to uporedimo sa rezultatima od pre 15 meseci, u oktobru 2024. na magnetnu rezonancu čekalo je oko 17.500 ljudi. Trenutno čeka oko 5.600 pacijenata. Što znači da smo tri puta smanjili broj ljudi koji čeka", navodi Đerlek.

Kada je reč o operacijama kuka, kazao je da na operaciju čeka oko 5.300 pacijenata, a na intervenciju kolena 11.500.

"Pre 15 meseci smo imali za kuk i koleno 34.500 ljudi je na čekanju. Što znači da smo prepolovili brojku čekanja na operaciju kuka i kolena", dodao je Đerlek koji je naglasio da ipak cilj - ukidanje svih lista čekanja još nije postignut.

Dodao je da će nadležni nastaviti da rade u tom pravcu.

Podsetio je da bolnica u Batajnici, koja je tokom pandemije bila kovid centar, danas ima novu namenu u okviru zdravstvenog sistema.

"Ona je sada palijativni centar za zbrinjavanje ljidi sa teškim hroničnim bolestima ili karcinomom u terminalnom stadijumu i dijalizni centar", kazao je Đerlek i najavio nove kapacitete za najosetljivije pacijente.

Uskoro će, kako kaže, u saradnji sa NURDOR-om biti otvoreno i odeljenje za palijativno zbrinjavanje dece.

Kada je reč o izgradnji nove dečije klinike "Tiršova 2", radovi napreduju brže od planiranog, čak dva meseca isped rokova, kaže Đerlek.

Dodao je da su spoljni radovi završeni i da su u toku unutrašnji.

"Nova ustanova će objediniti sve segmente lečenja dece. U jednoj bolnici biće sve - od dijagnostike do lečenja i oporavka. To će biti jedna od najboljih klinika u ovom delu Evrope", naveo je Đerlek.

Autor: Iva Besarabić