Čučković za Pink: Čuvajući mir i stabilnost, Srbija postala važna tačka na mapi energetske stabilnosti

Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je za TV Pink da je država Srbija na primeru gasovoda pokazala da na čelu države stoje odgovorni ljudi, pre svega predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Kada nema pravila, kada je život ekononski ugrožen, ljudi ne biraju sredstva. Za nas je bitno da smo u prethodnom periodu čuvajući mir i stabilnost izgradili važne energetske objekte u Srbiji, i samim tim postali važna tačka na mapi energetske stabilnosti. Setimo se kada je pola Balkana i Evrope ispalo sa napajanjem, a mi smo sve sačuvali - rekao je Čučković.

Blokaderi i deo opozicije pokušavaju da u međunarodnim okvirima na sve načine pokušavaju da oblate svoju zemlju, a među njima, Savo Manojlović je jedan od šampiona, kaže Čučković.

- To je samo nastavak kampanje koja za cilj ima uništavanje ugleda u svetu - rekao je Čučković.

Setimo se ER Srbije koja je spašavala građane iz kritičnih tačaka, podsetio je takođe Čučković.

Politički analitičar Vuk Mentović kaže da su naše bezbednosne službe pokazale koliko dobar obaveštajni rad imaju. Da se desilo šta su planirali, to bi se deklarisalo kao međunarodni terorizam.

- Mi nismoopredeljeni ni na jednu ni na drugu stranu, i zato, verujem smetamo. Svaka čast VBA, BIA, vojsci, državi, predsedniku Vučiću... Da nismo imali takvog lidera u ovim trenucima, ko zna šta bi se desilo... Protok energenata i protok svih ostalih derivata koji podižu standard države... Ne bi ništa mogli da uradimo - dodao je potom Mentović.

