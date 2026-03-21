'HOĆU SVAKOJ MAJCI U OVOJ ZEMLJI DA OBEĆAM MIR I STABILNOST' Vučić poručio da Srbija jača vojsku kako bi odvratila svaku agresiju i sačuvala mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija mora da bude dovoljno snažna da odvrati svaku potencijalnu agresiju, naglasivši da je vojska danas jača nego ranije.

On je poručio da je cilj države očuvanje mira i stabilnosti, uz dalji razvoj odbrambenih kapaciteta.

"Moramo da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga od potencijalne agresije na našu zemlju. Kada sam vam govorio koliko ulažemo i šta radimo, malo ko mi je verovao. Ali ja sam, zajedno sa svojim saradnicima, naporno radio i danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji.

Želim da to znate i to je zahvaljujući vama. Mi nikada nikoga nećemo napadati. Napad nam ne pada na pamet.

