Vučić: Do kraja mandata čuvaću mir i stabilnost, da 2026. bude najbolja godina

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će do kraja svog mandata čuvati mir i stabilnost u zemlji ističući da će da se bori i da 2026. godina bude najbolja godina u istoriji za Srbiju i za njene građane.

"Čuvaću mir, čuvaću stabilnost, ja se ne spremam za rat. Ja se spremam da sačuvam mir, odvraćajući one koji bi da nas napadnu", rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji za medije na pitanja novinara da prokomentariše pisanja opozicionih medija da se "sprema za rat".

On je rekao da će svoja dva mandata završiti "u miru i stabilnosti".

"I u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliki broj glasova i toliku većinu u prvom izbornom krugu, zapamtite moje reči. Živi bili, pa videli", rekao je Vučić.

Na pitanje da ga opozicioni mediji optužuju "da sarađuje sa Izraelom u sprovođenju genocida" on je rekao rekao da Srbija ima dobre odnose sa Izraelom i da od njih kupujemo mnogo toga što nam je važno.

"I nastavićemo to da radimo. Ali moraće opet da mi izmisle neki snajper ili ne znam šta sve, da bi me optužili za neko ratovanje", prokomentarisao je Vučić.

On je rekao i da advokat Čedomir Stojković treba da objasnio svoje navode o tome da je Vučić navodno učestvovao u safariju u Sarajevu.

"Pozvan je čovek da objasni svoje navode. Ne krivične prijave, pošto to nije podneo, nego svojih reči. Evo, majstore, objasni sad gde sam to ubijao i kad sam ubijao? Evo, sad imaš priliku da objasniš sve, da nam pokažeš gde sam ubijao, koga sam ubijao i kad sam ubijao", rekao je Vučić na pitanje novinara da prokomentariše pisanje "Slobodne Bosne" da je Stojković uhapšen, jer je podneo krivičnu prijavu protiv Vučića.

Vučić je istakao da ne traži ljubav od svog naroda, ali da traži od njih da poštuju svoju državu.

"Ako već ne pitate zašto nisu gonjeni oni koji koji su vam predsednika vlade napali 2015. u Srebrenici, a to je jedinstven slučaj u Evropi da takvi nisu gonjeni, da nikakva istraga nije provedena, nemojte da izmišljate za svog predsednika da je negde nekoga ubijao. Vi znate bolje nego ja šta sam imao u ruci ili šta nisam, pa ćete da mi objašnjavate", rekao je Vučić.

Naveo je da su pojedine televizije, kako je rekao, 24 sata dnevno obmanjivale i trovale narod najgorim lažima o njemu i o njegovoj porodici.

"Između ostalih je i taj Safari u Sarajevu. Ne, nikada nisam imao, ne snajper, nego pušku. Ne, nikada nisam ubijao nikoga. A ne decu u majčinim rukama, kako ste lažno prenosili", rekao je Vučić.

Kako je rekao, u hajci povodom navodnog safarija na ljude u Sarajevu učestvovao je isti onaj čovek koji je govorio laži kako njegova ćerka ima vilu u Berlinu.

Primetio je da od kada je počeo sukob u Ukrajini, da je 10.000 tekstova objavljeno kako će Srbija da napadne nekoga negde, kako se Vučić sprema za rat, i da još niko nije rekao izvinite.

"Mogu da lažu do mile volje, koliko god hoće. Na kraju u laži kratke noge se pokažu, a istina ispliva na video. Srbija će da čuva mir", rekao je predsednik.

Na pitanje da prokomentariše pisanje tih opozicionih medija da govoreći o najboljoj godini "teši" narod, Vučić je upitao da li je Srbija imala ikada u svojoj istoriji nižu stopu nezaposlenosti.

"Nije. Je li Srbija ikada imala višu stopu zaposlenosti? Nije. Je li Srbija izgradila nekada u svojoj istoriji više puteva, pruga, bolnica, kliničkih centara, domova zdravlja, škola, vrtića? Nije. Je li Srbija ikada u svojoj istoriji imala veće plate? Nije. Je li Srbija ikada u svojoj istoriji imala veće penzije? Znam da se mnogima ne sviđaju činjenice. Je li Srbija ikada u svojoj istoriji imala stabilan kurs dinara duže od godinu ili dve, a da to nije i ovaj period od 14 godina poslednjih? Pa nije nikada", rekao je Vučić.

On je dodao da mu predavanje drže oni kod kojih je za dve godine dinar bio 75, pa otišao na 118 za jedan evro.

"I još ih nije sramota da nam drže pridike. Je li ima nešto od ovoga što sam rekao da nije činjenica i da nije istina?", upitao je Vučić.

Poručio je da je spreman da razgovara i o predlozima opozicije oko zakona roditelj - negovatelj i o svemu drugom.

"Da uradimo nešto i zajednički što možemo za našu zemlju u interesu naših građana. A što se uvreda, pretnji i svega drugog tiče, to ostavljamo njima. A mi ćemo da radimo i da se borimo. Da uradimo ono što smo ovde napisali. A to je da 2026. godina bude najbolja godina u istoriji za Srbiju i za njene građane", poručio je Vučić.

Takođe, Vučić je rekao da je njegovim političkim oponentima bio plan da ugase televiziju Informer do 1. marta, a da im je glavni problem glavni urednik tog medija Dragan J. Vučićević, jer on podstiče, kako je rekao, "drugačije emocije kod ljudi koji razmišljaju na drugačiji način".

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je Mreža za izveštavanje o različitosti označila Dragana Vučićevića za "trola godine" zbog govora mržnje i da objasni kako se Informerovo izveštavanje naziva govorom mržnje, a kada se na nekim drugim medijima poziva na ubistvo Vučića to je sloboda govora, Vučić je rekao da njima Vučićević smeta jer se on "na emocionalan način bori".

"Zato što on potiče i podstiče drugačije emocije kod ljudi koji razmišljaju na drugačiji način. I zato im on postaje najveća meta. I zato im ta medijska kuća postaje najveća meta", rekao je Vučić.

Istakao je i da je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nedavno imala problem u stranci, jer je prihvatila sve zahteve kako bi bio formiran Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Ukazao je da je Brnabić htela da izađe u susret za svaki zahtev i da je Vučiću prenela da opozicija drugačije neće da učestvuje.

"Pitao sam je zašto neće, i onda mi saznamo zašto neće. Pa neće zato što je bio plan da do 1. marta ukinu Informer. Jer misle da ne mogu da pobede na izborima sve dok Informer postoji. I zato su hteli da ga ukinu", naveo je Vučić.

Autor: A.A.