Vučić: Srbija ne bi nacionalizovala NIS već bi platila ruski deo vlasništva

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da Srbija ne bi nacionalizovala Naftnu industriju Srbije već bi platila ruski deo vlasništva, ako bude morala, jer NIS mora da nastavi da posluje.

Vučić je tako odgovorio na pitanje na panelu da li očekuje neke posledice od Rusa ako Srbija bude išla ka nacionalizaciji NIS-a. "To nije nacionalizacija, to je nešto za šta bismo mi platili, ali dozvolite mi da još jednom ponovim, sretao sam se sa njima (iz GLOBSEC-a) desetine puta bar u međuvremenu i kao moji prijatelji, relativno dobri prijatelji, uvek su me savetovali, govoreći mi, Aleksandre, stavljaš Srbiju u težak položaj zbog toga što ne uvodiš sankcije Rusiji, imidž Srbije je ugrožen... I ja sam to uvek odbijao i odbijao. I neko jeste ili je možda još uvek ljut, jer želimo da živimo normalnim životom. Ne verujem u to. Mislim da Rusi razumeju sve", rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju".

On je kazao da je zato siguran da će, ako im se sankcije ne ukinu, prodati svoju kompaniju - NIS partneru koga žele.

"Ali biti besan ili ljut na Srbiju, ne vidim svrhu. Mi smo i dalje jedina zemlja koja ima redovne letove sa Rusijom iz Evrope. Ne želim da kažem da svi naši fudbalski i košarkaški timovi igraju utakmice sa njihovim timovima i klubovima. Imamo dobru saradnju u svim različitim društvenim sferama. Ali neko mora da razume i sa svoje strane, kao što sam vas molio da razumete sa zapadne strane, da smo suverena i nezavisna država. I ja imam odgovornost pred svojim građanima. I moram da im obezbedim redovan život i to je to. Barem neke osnovne stvari koje država mora da obezbedi svakom građaninu. To je ono što treba da uradimo", rekao je Vučić.

On je kazao da ne može da zamisli normalan život građana Srbije sa praznim benzinskim pumpama. "I šta ćemo onda sa našim zdravstvenim centrima, šta ćemo sa našim transportnim sistemom, šta ćemo sa našom industrijom, šta ćemo sa našim domovima, šta ćemo sa našim porodicama. To je neizbežno. Moramo da zadržimo rafineriju, moramo da zadržimo Naftnu industriju Srbije da posluje. Sve je ovo veoma razumno i racionalno", istakao je Vučić.

'MORAMO DA NAPREDUJEMO NA NAŠEM EU PUTU' Vučić: Mnogo stvari smo već uradili, vidite drugačije lice Srbije, ne samo Beograda (FOTO)

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

