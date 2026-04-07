Advokati političara Vladana Đokića neovlašćeno prisustvovali pretresu Rektorata

Izvor: Politika/Pink.rs

Na dan pretresa zgrade Rektorata advokat Jugoslav Tintor i druga dvojica advokata, koja su prisustvovala pretresu nisu imali punomoćja Univerziteta u Beogradu već političara Vladana Đokića kao fizičkog lica.

To je još jedan dokaz da se političar Vladan Đokić ponaša kao fizičko lice, a ne kao rektor Univerziteta u Beogradu.

Kako saznaje Politika od dobro obaveštenog izvora, Tintor, kao i advokati Nebojša Maraš i Dejan Radunović angažovani su kao punomoćnici Vladana Đokića, samo njegovim potpisom (naškrabanim u frci), bez njegove funkcije i bez pečata Univerziteta.

Dobro obavešteni izvor iz pravosuđa ukazuje da oni kao punomoćnici fizičkog lica Vladana Đokića, političara, nikako prema Zakoniku o krivičnom postupku nisu mogli da prisustvuju pretresu zgrade Rektorata na ovaj način jer je Univerzitet u Beogradu pravno lice i "držalac Rektorata".

Izvor ističe da je pretresu smeo da prisustvuje samo ovlašćeni pravni zastupnik Univerziteta u Beogradu.

Međutim, kako saznaju, istražni organi, koji su obavljali pretres uz naredbu Višeg suda u Beogradu, ipak su ovim advokatima dozvolili prisustvo zbog transparentnosti postupka.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentinje, te eventulanih nepravilnosti u radu Rektorata i Filozofskog fakulteta.

Ovaj nalog tužilaštva je stigao kada se u toku istrage pokazalo da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

