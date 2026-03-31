'Za blokadere Univerzitet je baza pobune protiv države' MILOŠ VUČEVIĆ O INCIDENTIMA ISPRED ZGRADE REKTORATA: Nasrnuli na Kapetan Mišino zdanje i policiju

Izvor: Dnevnik, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Povodom današnjih incidenata ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu oglasio je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.


Kako je rekao, blokaderi nastavljaju sa destrukcijom, nasrćući na Kapetan Mišino zdanje i policiju.


Organi MUP-a samo pokušavaju da utvrde činjenice o tragičnoj smrti studentkinje Filozofskog fakulteta, ali za blokadere Rektorat Univerziteta u Beogradu nije teritorija Srbije, nego baza pobune protiv države. Policija brani svoje kolege odgovarajući na brutalne napade minimalnom silom, dok blokaderi ne biraju sredstva kojima će napasti i vređaju srpske policajce, državu i predsednika, a sve u ime nedodirljivosti Vladana Đokića, poručio je Vučević.

Prema njegovim rečima, ovo sramotno nasilje još je jedan u nizu dokaza da blokaderi ne mare ni za živote studenata, ni za pravdu i istinu, već ih zanima samo rušenje mira i poretka i nametanje ideologije podela i mržnje, preko uzurpacije institucija i nasilja nad svakim koji, poput policijskih službenika, ostaje veran svojoj Otadžbini i brani njene zakone.

Srbija će pobediti!, zaključio je lider naprednjaka.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

Vučević oduvao blokadere: 15 meseci buke, nula ideja! Šta Srbija ima od vaših pištaljki?! (VIDEO)

Politika

UBEDLJIVA, ČISTA POBEDA! Vučević: Ostvaren je veliki uspeh u nemogućim uslovima, imali smo 13 meseci obojene revolucije

Politika

GRADSKI ODBOR SNS NOVI PAZAR: Univerzitet mora ostati prostor znanja, a ne poprište političkih obračuna

Politika

DA 'ŠAKE POCRVENE' KAD VEĆ OBRAZ NEMAJU OD SILNOG KRŠENJA IZBORNOG PROCESA: Lider SNS Vučević upozorio šta rade blokaderi u Zaječaru i Kosjeriću: Špar

Politika

VUČEVIĆ ODGOVORIO ĐILASU: Za razliku od vremena kada ste vi vodili državu, danas Srbija gradi, napreduje i vodi samostalnu i ozbiljnu politiku

Politika

Miloš Vučević raskrinkao blokadere: Idiotima ne možete da objasnite...(VIDEO)