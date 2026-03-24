VUČEVIĆ ODGOVORIO ĐILASU: Za razliku od vremena kada ste vi vodili državu, danas Srbija gradi, napreduje i vodi samostalnu i ozbiljnu politiku

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević brutalno je odgovorio predsedniku SSP Draganu Đilasu.

- Opet ista priča Dragana Đilasa, kada danas nema šta da ponudi građanima, onda devedesete vrti kao pokvarenu ploču. Pričaš o mraku, a izostavljaš istinu o periodu koji je usledio i o tome šta ste radili sa državom, kada su uništavane fabrike, sprovedena strašna pljačkaška privatizacija, a više od 650.000 ljudi ostalo bez posla. Građani Srbije to i te kako pamte - izjavio je Vučević i dodao:

Danas, zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija ima ugled i status kakav nikada ranije nije imala. Danas se Srbija pita, danas se Srbija poštuje i nijedna važna odluka ne može da se donese bez uvažavanja interesa Srbije.

- Za razliku od vremena kada ste vi vodili državu, danas Srbija gradi, napreduje i vodi samostalnu i ozbiljnu politiku. Tvoja poređenja i pokušaji da uplašiš narod je sve što imaš da ponudiš. Građani Srbije biraju rezultate, a ne prazne priče. Država se vodi marljivim radom, odgovornošću i rezultatima, a to je ono što vi nikada niste imali, niti ćete imati - zaključio je Vučević.

Autor: Pink.rs

