Vučević oduvao blokadere: 15 meseci buke, nula ideja! Šta Srbija ima od vaših pištaljki?! (VIDEO)

Naime, Miloš Vučević uputio je oštru poruku blokaderima i opozicionim aktivistima, optužujući ih da već mesecima nude samo pretnje, buku i haos, bez ijednog konkretnog predloga za građane.

Vučević je istakao da se u javnosti od blokadera uglavnom čuju poruke o zabranama, proterivanju i nasilju, dok, kako kaže, nijedna konkretna ideja za unapređenje života građana nije predstavljena.

"Zabranićemo, proteraćemo, lustriraćemo, prebićemo, gađaćemo vas jajima, zviždaćemo... Ljudi, o čemu vi pričate? Nikada za ovih 15 meseci niste čuli od njih ništa smisleno, ništa pozitivno i konstruktivno, osim ‘pravićemo buku", rekao je Vučević.

On je postavio pitanje šta građani zapravo imaju od takve politike.

Програм блокадера је само насиље и зато ће изгубити. pic.twitter.com/B0wh0Rs2Be — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 10. март 2026.

"I kad napravite buku – šta onda? Šta građani imaju od toga što ste duvali u pištaljke? Hoćete da imate veće plate, penzije? Hoćete da asfaltirate neku ulicu? Jeste li nešto uradili ili ste samo vrištali?" poručio je Vučević.

Predsednik SNS-a je naglasio i da blokaderi, kako tvrdi, istovremeno odbijaju razgovor sa svima.

"I da vas pitamo - s kim ćete vi to da radite, pošto nećete da pričate ni sa kim?" upitao je Vučević.

Prema njegovim rečima, politika koja se svodi na buku, proteste i pretnje ne može da donese ništa dobro građanima Srbije, jer izostaju konkretni programi, ideje i rešenja za razvoj države.

Autor: Pink.rs