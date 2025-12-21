AKTUELNO

Politika

Miloš Vučević raskrinkao blokadere: Idiotima ne možete da objasnite...(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se i objasnio građanima šta je bio cilj blokadera i koliku su štetu naneli našoj zemlji prethodnih 13 meseci.

Miloš Vučević govorio je o šteti koju su blokaderi i njihovo razbojničko i nasilničko ponašanje kao i pokušaji nasilnog rušenja države i vlasti naneli Srbiji.


- Svi ćemo osetiti na kućnim budžetima ovo što nam se dešava prethodnih 13 meseci, koliko je to manje bolnica, obdaništa, škola. Ne mogu da verujem kako se u Prištini i Zagrebu naslađuju zbog svega što nam se dešavalo prethodnih 13 meseci, sve sa ovom kulminacijom da smo uspeli da oteramo i Trampovog zeta, i sada kada ode u Albaniju i napravi Trampov hotel to će nam baš pomoći da očuvamo i Dečane i Gračanicu, a i da sačuvamo srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji, ali ne možete idiotima da objasnite koji ne razumeju da morate da sarađujete da bi sačuvali svoje državne i nacionalne interese - bio je izričit predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

Autor: D.Bošković

