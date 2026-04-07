PA, ŠOU! Blokaderi načisto prolupali: Hoće da zabrane direktoru N1 da uđe u svoju zgradu (FOTO)

Blokaderi ne mogu da se pomire s činjenicom da je Junajted medija, kompanija kojoj pripadaju Nova S i N1, dobila nove vlasnike, pa zajedno sa zaposlenima u tim medijima, do juče produženim rukama tajkuna Dragana Šolaka, dižu hajku protiv Brenta Sadlera.

Reč je o novom programskom direktoru N1, koji je na tu funkciju postavljen umesto Igora Božića.

Ta smena izazvala je histeriju, kako u pomenutim medijima, tako i među blokaderima, koji se plaše da će izgubiti svoja glasila za širenje laži i izmišljotina. Zato su po društvenim mrežama, pre svega na Iksu, počeli da šire ideje, pa i apele, da se Sadleru zabrani ulazak u zgradu N1.

- Stekli su se uslovi da se N1 fizički zabrani. Ne dajte Vučićevom Englezu da uđe u zgradu. Ni policiji ne dozvolite da uđe u redakciju. Dosta je terora! Nije N1 potrebna samo zaposlenima! Potrebna je svim građanima Srbije - napisala je na Iksu poznata blokaderka Sena Todorović.

Podsetimo, odluka novih vlasnika Junajted medije da kao zakosne zastupnike u Agenciji za privredne registre (APR) umesto Igora Božića postave Brenta Sadlera, izvršnog direktora za informativni program Adria News Networka (ANN), i Wouter van Houwelingena, višeg korporativnog predstavnika ANN, pokrenula je novi talas histerije u tajkunskim medijima.

Naime, osim komentara koji dolaze od novinara i urednika iz tajkunskih nedeljinika, poput Vremena, zaposleni na opozicionom mediju N1 juče su se okupili ispred zgrade te redakcije u znak protesta zbog smene programskog direktora Božića. Više o tome pročitajte u odvojenoj vesti.