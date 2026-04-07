'ONAJ KO SE PLAŠI RAZGOVORA TAJ NE ZASLUŽUJE POVERENJE NARODA' Vučić: Ta politička kultura je nešto što donosi mnogo zla

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja osvrnuo se na konsultacije sa predstavnicima političkih partija.

Predsednik Vučić je rekao da je zadovoljan dosadašnjim tokom konsultacija.

- Onaj ko se plaši razgovora taj ne zaslužuje poverenje naroda. Ne vređaju oni mene lično, oni vređaju volju naroda, građane, institucije. Ta kultura politička je nešto što donosi mnogo zla. Želeo sam da im prenesem informacije, ali nije ih zanimalo ništa jer sve znaju najbolje. Ja sam želeo od njih da saznam nešto novo, prihvatim nešto novo. Za mene je posle 15 meseci uništavanja Srbije, najtežih mogućih neistina, pretnji mojoj porodici, u meni je borba svakodnevna. Kada ih pozovem na razgovor, pitam se jesam li izdao svoju decu, koju su hteli da tuširaju uranijumom ili da nastavim da pružam ruku i pravim se da nisam čuo sve to. Ta ljudska borba u meni i danas traje - naveo je Vučić.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE NASTAVLJA KONSULTACIJE SA STRANKAMA: Kod Vučića danas PUPS i Mi - glas iz naroda

Politika

PREDSEDNIK ZAVRŠIO KONSULTACIJE: Vučić razgovarao sa predstavnicima tri stranke (FOTO)

Politika

VUČIĆ O SASANTKU SA PROSVETNIM SINDIKATIMA: Dobili su mnogo više nego što su i očekivali, to je oko 23-24 odsto kumulativno

Politika

Vučić se obraća u 13 časova: Nastavlja konsultacije sa strankama

Politika

ZAVRŠENE KONSULTACIJE KOD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Krkobabić i Pavlović otkrili o čemu su razgovarali sa šefom države (FOTO)

Politika

'NE ZNAM KO ĆE DA IZAĐE, A KO ĆE DA BOJKOTUJE' Vučić o izborima: Ljude to sada ne zanima