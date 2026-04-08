Beriša za Pink: Opozicija u Srbiji nema nikakav program, niti politiku ideju! Nemaju šta da ponude, samo nasilje i krv!

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Demo Beriša, rekao je za Novo jutro na TV Pink da je sve što smo u prethodnih godinu dana mogli da vidimo bio je pokušaj predsednika Srbije da sačuva ljudske živote.

Kako kaže, sve što smo videli u prethodnom periodu, bilo je u cilju da se ljudski životi sačuvaju.

- Iako su mnogi misili da su odluke meke, ali smo shvatili da je upravo to krajnji cilj. Oni neće izbore, iskustvo nam pokazuje da narodu treba da se ponudi ono što je sutra bolje, a oni nemaju šta da ponude, samo nasilje. Od ukupno 10 opština, u 5 smo imali dosta nasilja - rekao je Beriša.

Kako kaže, Bor ima najveća primanja u ovom trenutku, ne treba da zaboravimo da smo tamo imali uticaj koji se dotiče nas u ministarstvu, a to je uticaj rumunsko-vlaške partije.

- Tu je bilo pokušaja da se izazovu neredi i da se prolije krv. Njima je to jedino rešenje, jer nemaju nikakvo političko rešenje. Oni nemaju nikakvu viziju, ali nemaju ni biračko telo, opozicija u ovom trenutku bije bitku sa blokaderima - rekao je Beriša.

Beriša je rekao da vodimo dijalog sa gluvonemima, mi dodaje, imamo iskustva sa dijalozima, kada uđete i malo zagrebete vidite da je problem nedostatak ideje.

Autor: A.A.