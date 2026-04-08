Selak za Pink: Savez Zagreba, Tirane i Prištine je alarm za sve Srbe - Zato moramo da budemo složniji nego ikad (VIDEO)

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak govoreći o savezu Zagreb, Tirana, Priština kaže da je taj savez alarm za sve Srbe ma gde god oni da žive, i u Srbiji i u Republici Srpskoj.

Selak je kazao da je taj savez sačinjen i formiran sa jednom namerom.

- Svakako je to poruka i potencijalna pretnja po bezbednost svih građana Republike Srpske, ali i Srbije. Zato Srbija i Republika Srpska moraju da budu složni, jedinstveniji nego ikada - naglasio je Selak u Novom jutru TV Pink.

On je istakao da mi moramo da budemo povezani i da tražimo nekog ko će ući u naš savez.

- Ne da ratujemo sa nekim, već da bi se branili i da pošaljemo poruku da su Srpska i Srbija zajedno. Zato je važna sloga, zato su veliki pritisci na Vučića i Dodika - ocenio je Selak.

Prema njegovim rečima, jako je važno biti jednstven, ali i ukazati na pritiske koji dolaze sa zapada.

- Cilj je uzdrmati snažnu Srbiju, cilj je napraviti nered u Srbiji, cilj je oslabiti političko rukovodstvo, jer kada oslabe najjačeg lidera, onda je lako da dovedu nekoga ko im je po meri, ko bi sve potpisivao - kazao je Selak.

Upitan koliko je za Republiku Srpsku važno da Srbija bude jaka, kaže:

Srbija je lider regiona bila i biće. Pogotovo pod vođstvom predsednika Vučića, videli smo u poslednje vreme kako se Srbija razvijala, kad god je muka Srbija je tu. Rukovodstvo poziva na mir i stabilnost...

Ministar Selak odlikovan je Sretenjskim ordenom prvog stepena, jednim od najviših državnih priznanja Republike Srbije

Odlikovanje mu je uručio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, povodom Dana državnosti Srbije, kao priznanje za dosledan i odgovoran rad na jačanju institucionalnih, pravnih i nacionalnih veza Republike Srpske i Republike Srbije, kao i za zalaganje u očuvanju ustavnog poretka, vladavine prava i zaštite interesa srpskog naroda.

- Hvala matici Srbiji, hvala predsedniku na ukazanom poverenju da budem nosilac takvog ordena. To je velika čast za narod Republike Srpske i sve njene institucije - kazao je Selak.

POVEZANE VESTI

Politika

Selak: Podrška stabilnoj i naprednoj Srbiji na čelu sa predsednikom Vučićem

Politika

'PLENKOVIĆ MI JE REKAO DA SAVEZ NIJE UPEREN PROTIV SRBIJE' Vučić o sastanku sa premijerom Hrvatske

Politika

Selak: Podrška Srbiji u razvoju i zaštiti nacionalnih interesa!

Politika

'ČEKAJU DA KRENE SUKOB EVROPE I RUSIJE DA BI MOGLI DA SRUŠE SRBIJU' Vučić o savezu Tirana-Priština-Zagreb: On su formirali vojni savez da bi nas napal

Politika

Radun: Srbi su i sa jedne i druge strane Drine! Moramo da pazimo da nas ne zavade i da nastupamo zajedno!

Politika

'VAŽNA JE POVEZANOST SA BEOGRADOM' Ibrahimović za Pink o izborima na Kosmetu: Pokazalo se da smo jednoglasni u podšci Srpskoj listi (VIDEO)