'ČEKAJU DA KRENE SUKOB EVROPE I RUSIJE DA BI MOGLI DA SRUŠE SRBIJU' Vučić o savezu Tirana-Priština-Zagreb: On su formirali vojni savez da bi nas napali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras za TV Pink da je vojni savez Zagreb-Tirana-Priština formiran kako bi napao Srbiju.

- I danas smo svedoci da posle 18 godina, zanimljivo je, oni ne pokušavaju da razgovaraju sa Srbima i sa Beogradom, oni misle da će neka viša sila da slomi i sruši Srbiju i zato učestvuju u formiranju jednog novog vojnog saveza koji bi trebalo da razori i uništi Srbiju u potpunosti. Ja znam da meni mnogi ljudi u Srbiji, ne samo politički protivnici, čak i politički istomišljenici, uvek kažu pa preterujem, suviše dramim ili previše brinem, da to stvarno tako. Ne može svet da dozvoli da nas napadnu. Ljudi, oni su formirali vojni savez da bi nas napali. Nije vojni savez formiran za odbrambene ciljeve. Što bi im to bilo potrebno? Pa Hrvatska i Albanija su u NATO-u. Neće Srbija da ratuje protiv Amerike ili protiv Nemačke ili protiv Francuske i Italije. O čemu se radi? Oni su to formirali i napravili da bi dočekali priliku da se krene u sukob između Evrope i Ruske Federacije jednog dana i kada do toga dođe da bi mogli da sruše Srbiju iz više pravaca - pojasnio je Vučić.

Predsednik je naveo da će Srbija nastaviti da vodi svoju politiku napretka, čuvanja stabilnosti, mira, ali i snažne pripreme za nastavak vođenja politike odvraćanja.

- Da biste mogli da odvratite potencijalnog agresora, morate da budete izuzetno snažni. Tako da je pred nama cilj jasan. Moramo da jačamo sve naše kapacitete, pod jedan našu ekonomiju, pod dva našu vojsku i pod tri sve naše obaveštajne resurse. I to je ono što su jasni zadaci, to radimo i nastavićemo da činimo u narednom periodu - rekao je predsednik.

Autor: Jovana Nerić