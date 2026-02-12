'VELIKA PRETNJA GRAĐANIMA SRBIJE' Vučić o savezu Zagreb-Priština-Tirana: Imam više obaveštajnih podataka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas vojni savez Zagreb-Tirana-Priština, navodeći da je on velika pretnja po Srbiju.

Odgovarajući na pitanje o izjavi hrvatskog ministra odbrane, koji je rekao da ta vojna saradnja nije pretnja nikome u regionu, Vučić je istakao da je "svaki vojni savez pretnja i protiv nekog je usmeren".

- On nije rekao 'vojni savez' iako jeste vojni savez, a rekao je 'vojna saradnja'. Kada se sastanu načelnici generalštaba pričaju o strategiji i taktici vojnog delovanja, a ne o nabavkama. To što kažu da nije pretnja - svaki vojni savez je pretnja i protiv nekog je usmeren - rekao je Vučić.

- Ovo je mnogo više od toga. Vojni savez nije pitanje izgradnje fabrika municije nekakvih drugih fabrika itd. To nema veze sa tim. To je vojnotehnička saradnja. A ono o čemu mi pričamo, posebno kada se na nekom samitu, sastanku nađu načelnici generalštaba, oni ne pričaju o nabavkama. Oni ne pričaju o municiji, o fabrikama oruđa ili bilo čega. Načelnici generalštaba pričaju o strategiji i taktici vojnog delovanja i kako idu u napad, kako se brane, koje su mogući pravci kretanja, ofanzivni, defanzivni itd. To rade načelnici generalštaba - kazao je predsednik Vučić.

- Ja vas pitam, a šta će vam vojni savez kad ste vas dve države Albanija i Hrvatska članice NATO-a? Nego ste morali valjda i Prištinu da uključite, da biste svima stavili do znanja da to kreirate protiv Srbije. Možda ljudi obično kažu da to nije nikakva pretnja i da tu nema problema zato što računaju neće oni nas, pošto NATO neće da napada, neće ovako, neće onako, to je velika pretnja građanima Srbije i velika pretnja srpskom narodu u celini. Mnogo veća nego što u ovom trenutku možete sagledati, ja imam i više obaveštajnih podataka i ne želim o tome da govorim, osim što kao što vidite svakoga dana otvoreno i nedvosmisleno upozoravam naše građane, to sam danas rekao i Redžepu Tajipu Erdoganu u razgovoru, rekao sam i mnogim drugim, u svetu sa velikom zemljom gledam kako taj vojni savez dobija puni zamah, kako taj vojni savez priča o tome da će da se podrži prištinska "Šota" kao borbeno vozilo 4x4, pa će jedni da kupe, jedni da rade asembliju, jedni da rade ne znam šta - napomenuo je Vučić.

Autor: Pink.rs