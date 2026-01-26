AKTUELNO

Politika

Poznato za koliko je prodat NIS! Predsednik Vućić: Ovo je cena, mi smo bili spremni da platimo više

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je prodaju NIS-a MOL-u.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je približno poznata cena po kojoj je kompanija MOL kupila NIS. Kako je naveo, reč je o iznosu između 900 miliona i milijardu evra za 56 odsto vlasničkog udela.

- Mi smo bili spremni da platimo i više - istakao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto NIS nije prodat Srbiji, predsednik je rekao da o toj temi ne želi detaljnije da govori, jer bi time, kako je naglasio, mogao da ugrozi interese države.

Vučić je upozorio i da Srbija do 2035. godine neće imati sigurnu energetsku budućnost ukoliko se ne bude kontinuirano ulagalo u energetsku infrastrukturu.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Mol

#Nis

#Prodaja

POVEZANE VESTI

Politika

Predsednik Srbije o izjavi HRVATSKOG MINISTRA O KUPOVINI NIS-a: Mi smo zainteresovani za Hrvatsku elektroprivredu, daćemo 50 odsto više para

Politika

Boris Tadić, čiji je Borko Stefanović vodio pregovore: Nisam ja kriv, NIS je prodao Koštunica!

Politika

'83. dan bez kapi nafte, uspeli smo da održimo stabilnost' Vučić: Povećavamo skladišta naftnih derivata! Ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali odgovo

Politika

'SAMO NEKA NEKO KAŽE DA NISAM DOVOLJNO ODLUČAN DA ZAŠTITIM SRPSKI INTERES!' Predsednik Vučić o sankcijama, nakon što su Rusi zatražili produžetak lice

Politika

Vučić na vanrednoj sednici vlade: Bez dotoka nafte smo u KOLAPSU do februara, Srbija mora da donese odluku kroz 7 dana! Ovo su rezerve kojim raspolaže

Politika

'SRBIJA JE POD NAJTEŽIM PRITISKOM, TEŠKI RAZGOVORI O REŠAVANJU PITANJA NIS-A' Vučić: Rekao sam - 15. januar je presek i tada mi radimo svoj posao