Boris Tadić, čiji je Borko Stefanović vodio pregovore: Nisam ja kriv, NIS je prodao Koštunica!

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić okrivio je Vojislava Koštunicu za prodaju NIS-a.

"Važno je da građani Srbije razumeju makar nekoliko stvari koje se tiču cene za koju je Rusima prodat 51% akcija NIS-a. Prvo, o ceni i uslovima je pregovarala Koštuničina vlada, tačnije - isključivo garnitura iz DSS-a. Mi smo, kao i većina drugih političkih opcija (uključujući i današnji SNS) to prihvatili, jer je to bilo jedino i u tom trenutku najmanje loše rešenje", napisao je Tadić na društvenoj mreži X.

Autor: A.A.