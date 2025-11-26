AKTUELNO

Politika

Boris Tadić, čiji je Borko Stefanović vodio pregovore: Nisam ja kriv, NIS je prodao Koštunica!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić okrivio je Vojislava Koštunicu za prodaju NIS-a.

"Važno je da građani Srbije razumeju makar nekoliko stvari koje se tiču cene za koju je Rusima prodat 51% akcija NIS-a. Prvo, o ceni i uslovima je pregovarala Koštuničina vlada, tačnije - isključivo garnitura iz DSS-a. Mi smo, kao i većina drugih političkih opcija (uključujući i današnji SNS) to prihvatili, jer je to bilo jedino i u tom trenutku najmanje loše rešenje", napisao je Tadić na društvenoj mreži X.

Autor: A.A.

#Boris Tadić

#Borko Stefanović

#Nis

POVEZANE VESTI

Politika

TADIĆ KOJI JE PRODAO NIS SRAMNO NAPAO VUČIĆA: Vučić stavio interes Rusije iznad interesa građana Srbije

Politika

TADIĆ LIČNO PREDSTAVIO ODBORNIČKE KANDIDATE - Evo kako je Đilas postao gradonačelnik Beograda

Politika

Đurđev: Marko Đurić je ministar svih građana Srbije, Boris Tadić to nikada neće razumeti!

Politika

Dok Tadić pametuje Vučiću, Velja Ilić otkriva kako su se sa Koštunicom brukali kod Putina: Otimali se oko stolice, dok ruski predsednik nije presekao

Politika

Bajatović: Nisam srećan,ali ruski kapital u NIS-u mora da bude anuliran, gasa će biti

Politika

BORISE, JE LI TE SRAMOTA? NATO lobista deli CIA savete za rušenje države, a u tome mu pomaže Tadić!