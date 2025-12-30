AKTUELNO

'83. dan bez kapi nafte, uspeli smo da održimo stabilnost' Vučić: Povećavamo skladišta naftnih derivata! Ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali odgovornost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o situaciji sa NIS-om.

"Mi smo 83. dan bez kapi nafte koja je prošla naftovodom i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Srećan sam zbog toga, trošimo zalihe koje smo prikupljali u prethodnim godinama. Zato ćemo da povećavamo skladišta naftnih derivata, ali nam tu predstoji puno posla. Mi trošimo našu srebreninu, ono što smo čuvali i uradili. Gubimo i stopu rasta, jer imamo negativan trend industrijske proizvodnje u novembru i decembru zbog rafinerije. To je jedini uslov koji imamo, rafinerija mora da radi! To je nemoguće izdržati, ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali koliko smo odgovorni i sposobni".

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS: 'BUDŽET ZA ZDRAVSTO 5 MILIJARDI EVRA' Vučić: Vratilo se 250 lekara i medicinskih radnika, na listama čekanja za 36.000 man

