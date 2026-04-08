SELAK I VUČEVIĆ U BEOGRADU: Zajedničko delovanje kao odgovor na izazove pred srpskim narodom

Izvor: Kurir, Foto: Ministarstvo Pravde RS ||

Predsednik Socijalističke partije Srpske i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se u Beogradu sa Milošem Vučevićem, predsednikom Srpske napredne stranke i savetnikom predsednika Srbije za regionalna pitanja.

Lideri SNS-a i SPS-a su razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu, položaju srpskog naroda, kao i o daljem jačanju saradnje između Republike Srpske i Srbije.

Selak je istakao da je u složenim političkim okolnostima od posebnog značaja usaglašeno delovanje i koordinacija institucija.

- Republika Srpska je posvećena očuvanju svojih ustavnih nadležnosti i prava, a saradnja sa Srbijom predstavlja jedan od ključnih oslonaca naše politike. Samo kroz zajedničko djelovanje možemo zaštititi interese srpskog naroda i obezbijediti stabilnost u regionu - poručio je Selak.

Selak je naglasio da su ovakvi susreti važni za razmenu stavova i definisanje konkretnih koraka koji će doprineti jačanju saradnje institucija i sigurnosti građana.

Sastanak u Beogradu, kako se navodi, predstavlja nastavak kontinuirane komunikacije i saradnje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, usmerene ka očuvanju nacionalnih interesa i stabilnosti srpskog naroda.

Autor: D.Bošković

