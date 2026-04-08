OBEZBEDILI SMO NAJBOLJE LEKOVE NA SVETU ZA NAŠE GRAĐANE! Vučić: Znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Govorim o lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da "smo bezbedili najbolje lekove na svetu za naše građane".

Predsednik Vučić sastao se danas sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs, posle čega su prisustvovali potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneka.

"Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu koji postoje. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom 'AstraZeneca', Republika Srbija osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama u deset novih indikacija. Govorim o lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika, bolestima koje pogađaju hiljade porodica širom naše zemlje", rekao je Vučić i dodao:


"Ovi lekovi će nam dati nadu za život naših roditelja, supružnika, sestara, braće, dece i danas sam zato ovako nasmejan i radostan, jer ja znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život".

Autor: D.Bošković

