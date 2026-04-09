NAJTEŽA SMRT JE ZABORAV! Vučević uz dirljiv video odao počast HEROJIMA S KOŠARA: Učićemo srpsku decu da su oni simbol patriotizma

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odao je počast herojima na 27. godišnjicu od početka Bitke na Košarama, jedne od najbitnijih borbi u novijoj istoriji Srbije.

- Kažu ljudi da svaki čovek umire dva puta, jednom kada se prekida taj zemaljski život, i za one koji veruju u Gospoda Boga počinje večni, i kažu da postoji jedna druga, teža, gora smrt, a to je smrt kada oni koji umru budu zaboravljeni. Mi smo bili na putu da se zaborave svi oni koji su, suštinski, besmrtni.

Pošto smo ćutali, gotovo su nas ubedili da treba da se stidimo onih koji su bili najhrabriji, onih koji su bili najbolji, a onda oni koji su bili manje hrabri ili su imali više sreće, su hteli da nam nametnu da mi one najodvažnije treba da zaboravimo.

Heroje sa Košara ne zaboravljamo, njihova borba ostaće urezana u srcu svakog Srbina, učićemo srpsku decu da su oni simbol patriotizma i u sećanju na njih stasavaće nove generacije mladih patriota - poručio je putem Instagrama Vučević uz dirljiv video.

