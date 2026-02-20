'BLOKADERI KRENULI NA SRPSKU PRAVOSLAVNU CRKVU' Vučević za Pink: Vređali su mitropolita Joanikija u Novom Sadu, pištaljkama i vuvuzelama su krenuli na Maticu srpsku

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govori o političkim i društvenim aktuelnostima na Pink televiziji.

-Nezahvalno je kada mi koji smo van crkve i njenih delova komentarišemo stvari crkvenog karaktera. Razumem i da ljude interesuje, Žička eparhija je najstarija. Nemamo sve informacije, ja samo imam veru u ono što rade organi SPC. Sinod je de fakto Vlada SPC. Treba pustiti da to ide svojim tokom- rekao je.

Naglasio je da je ono što je opasno politizacija svega i svačega, pa i ovog čisto crkvenog pitanja.

-Koristi se danas odbrana u kontekstu dnevne politike. Verujem da crkva ima snagu da izađe iz svih problema. Da kažem da li je neko proneverio ili nije, ne znam, nemam prava da to govorim, a možda bih otežao i sam proces u crkvi. Verujem da patrijarh Porfirije i druge vladike znaju šta rade. To su ljudi koji ne daju olako izjave, ozbiljni ljudi. imali ste komisiju sinoda koju su neki građani došli da vređaju u Kraljevu. Što je skandalozno. Ono što se dešava jeste kontinuirali napad blokadera ka SPC, samo što se nije priklonila njihovoj politici. Crkva ne može da bude deo politike, mora da bude na strani Boga. Crkva je potpupala po onom što govori patrijarh. Ona nije navijač. Oni od veličanja crkve do klevetanja dolaze za dve minute. Vređali su mitropolita Joanikija u Novom Sadu. Ne može niko da dođe na obeležavanje Matice srpske. Krenuli su na obeležavanje sa pištaljkama i vuvuzelama. Sramota me što se uvek uhapse u sekundi oni koji pruže otpor blokaderima. Da li oni koji napadaju SPC koriste ovo oko žičkog mitropolita, koriste. Oni se izvinjavaju mitropolitu Joanikiju jer ga nisu prepoznali, jer oni tumače da je on jedno vreme bio za njih. Oni su spremni da sve isključe koji nisu u saglasju s njima.

Autor: Iva Besarabić