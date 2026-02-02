LIDER SNS VUČEVIĆ O PRAVOM LICU BLOKADERA Prorektor Bojović potpisao da tragedija u Novom Sadu nije strašna!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je gostujući na Informer televiziji o pravom licu blokadera.

- Bojović je bežao od vašeg novinara. A nije to prvi put, svi sa slike iz kafane su veoma brzi kada treba umaći od odgovora na novinarska pitanja. U dokumentu je Bojović potpisao da tragedija na Železničkoj stanici u Novom Sadu nije strašna, ali blokaderi nikada nisu pokazali empatiju. Setite se tragedija u Ribnikaru, Maloj Duboni i Orašju, da roditelji i porodica nemaju monopol na tugu. Ja uvek kao primer dajem užasnu tragediju u diskoteci Kontrast, u Novom Sadu, 1. aprila 2012. godine. Za 6. maj te godine su bili zakazani izbori, 35 dana nakon te nesreće. Niko u kampanji nije zloupotrebio nesreću, nije rekao da su nekome ruke čađave, garave, krvave. Tražio se okidič za obojenu revoluciju koja je testirana u 2023. godini. Neverovatno je da živimo sa ljudima koji priželjkuju nove tragedije ili nesreće. Ne možete da čujete njihovu politiku, ne znate ko su kandadati. Duže prave listu nego što se Skadar na Bojani gradio. Oni su krenuli s lustracijom, koju čine u blokaderskim redovima, a onda ide na Vučića, SNS. Oni su zloupotrebili nesreću ne znajući ni imena nastradalih, govoreći da ih politika ne interesuje. Na kraju su rekli da ih interesuje samo politika. 13 meseci su varali građani. Sve institucije su blokirali, spolja i iznutra. U kampusu u Novom Sadu polepili su fotografije profesora koji nisu na strukovnom glasanju glasali kako misle da treba da glasaju. Njihova lista će biti pre penzionerska nego studentska. Raduje me što je predsednik Vučić najavio da će naša lista biti podmlađena i da ćemo kandidovati nove ljude. Naši kandidati će biti obrazovaniji, hrabriji i mlađi nego blokaderska lista. Rektor Đokić nema ni stida ni srama, pre neki dan je rekao da se vrati dostojanstvo prosveti, kaže čovek koji je srozao prosvetu - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da bi platio da svi mogu da čuju šta bi rektor radio po pitanju Kosova i Metohije, o privlačenju stranih investicija, kako vidi odnose u EU, kulturu i sport.

- Daj jednom da čujemo i vidimo šta kaže. Šta ćemo sa mladim ljudima koje ste izbacili iz škola, koji nisu mogli da polažu ispite? Neće se godinama oporaviti. Građani Srbije već to plaćaju - naveo je Vučević.

Blokaderi rade na terenu, ali su prevaranti

SNS je, podsetio je Vučević na vlasti već dugi niz godina, te da moraju, kada su izbori u pitanju, da kažu ljudima šta je plan za razvoj tih opština u kojima će se glasati.

-Gotovo reprezentativan uzorak ćemo imati. Tih 10 opština bi mogle da pokažu kakvo je raspoloženje. Rade blokaderi na terenu, ali šta je interesantno kakvi su prevaranti. Idu od vrata do vrata, to je ono što su rekli da mi uznemiravamo građane. Nije šija nego vrat. Prave kol centre, a naše su napadali. Sve rade za šta su nas optuživali da ne sme da se radi. Videli ste juče iz Kule šta se dešava. Prosek liste „Mladi Kula“ plus 45 godina - naveo je Vučević.

Dinko Gruhonjić je srbomrzac

Vučević je pomenuo i intervjuu koji je nedavno Dinko Gruhonjić dao, a u kojem je rekao da će vlast u Novom Sadu "slomiti zube".

-Ne bih potcenio Dinkov politički cilj, jer to pokazuje šta je suštinski bila ideja. To je pravi razlog zašto su se u Vojvodini probudili svi separatisti. Njihova želja je da otcepe Vojvodinu. Zato je i toliko napada na SNS u Vojvodini, na gradonačelnike, predsednike opštine. Vode otvoren rat protiv SPC, ne kriju da će sprečiti svaku kulturu sećanja. Dinko Gruhonjić je srbomrzac, on i ona Ana Lalić pričaju kao da su u Vojvodini živeli vanzemaljci - rekao je Vučević.

Prošle godine su, kako je podsetio Vučević, na Svetog Savu blokaderi prekinuli Svetosavsku akademiji u Matici srpskoj, gde nijedan političar nije pričao.

-E to su isti ljudi koji se preokrenu, pa idu da vrate kolač ispred Hrama Svetog Save - rekao je Vučević.

Vučević se dotakao i današnjeg dešavanja u Kineskom kulturnom centru, konstatujući da je bilo fantastično.

- Nestvarno je da živimo u svetu u kojem se ovo dešava. Ne mislim da će nas roboti zameniti, ali da moramo da uđemo u trku s tehnologijom, to je prednost kada je u dobrim rukama - rekao je Vučević.

Prošla godina je bila teška

Po mišljenju Vučevića propala je obojena revolucija, ali uvek je bolje, kako kaže, biti oprezan.

-Mislim da će koristiti izbore da izazovu širu društvenu krizu. A neka dođu svi posmatrači, domaći, strani, a da vidite da će sve biti organizovano na najbolji mogući način. Verujem da će ova godina biti bolja nego 2025. Na nama je da iskoristimo kao građani tu šansu. Srbija što se tiče nje same mora da iskoristi, da se vratimo našim pravim vrednostima, da nastavimo da ulažemo u zdravstvo, vojsku i obrazovanje, a ja mogu da kažem da je danas država daleko jača i odgovornija nego na početku obojene revolucije. Ja stvarno verujem da će biti bolja. Prošla godina je bila teška. Kakva će ova biti od nas u mnogoj meri zavisi - rekao je Vučević.

Autor: A.A.