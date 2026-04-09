ZAVRŠENE KONSULTACIJE SNS KOD VUČIĆA Vučević: Nama je potreban društveni mir u Srbiji, a kako ako nema razgovora? Spremni smo za izbore kad god budu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima stranaka.

Konsultacije se održavaju u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu, a teme su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

SNS na konsultacijama kod predsednika Srbije

Lider SNS Miloš Vučević došao je na konsultacije kod predsednika Srbije sa saradnicima koji zauzimaju vodeće funkcije u vrhu stranke - Ana Brnabić, Siniša Mali, Milenko Jovanov, Darko Glišić...

Posle održanih konsultacija, usledilo je obraćanje Miloša Vučevića.

- Razgovori su bili sadržajni, otvorićemo i unutar SNS jedan širi dijalog na svim nivoima. Nama je potreban društveni mir u Srbiji a ne znamo kako da dođemo do njega ako nema razgovora, naglasio je Vučević koji je rekao sledeće:

- Dame i gospodo, i po dužini trajanja sastanka s predsednikom Republike vidite da je naša delegacija, Delegacija Srpske napredne stranke, imala sadržajan razgovor. Zadovoljni smo pre svega sa činjenicom da je predsednik Republike otvorio jedan širi društveni dijalog i ono što je nasušno potrebno našoj zajednici i svim građanima u Republici Srbiji.

- Teme su bile raznolike i, s obzirom da mi danas imamo i sednicu Predsedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke, predsednik Republike zbog svojih obaveza neće moći da prisustvuje. Prenećemo ključne poruke, odnosno ključne stvari o kojima smo razgovarali danas na sastanku ovde u Predsedništvu i našim članovima, i naravno otvoriti unutar SNS-a jedan širi, rekao bih, dijalog. Tokom aprila ćemo pokušati da razgovaramo na svim nivoima, ne samo na nivou Predsedništva ili Glavnog odbora, nego i u opštinskim, gradskim odborima, mesnim odborima, da pripremamo stranku za period koji dolazi, predstoji, ali da se stranka odredi u odnosu ne samo na najvažnije projekte koje čekaju državu.

Naš program koji ćemo ponuditi građanima u narednom periodu je svakako komplementaran, podudaran sa programom Srbija 2030. -2035. godine.

- Ali SNS će da raspravlja i da izađe s programom, predlogom i pred predsednika i pred građane naše države. Kako vidimo Srbiju u budućnosti, govorimo o ključnim geopolitičkim temama, da li je naša budućnost u Evropi, da li mi treba da se možda drugačije opredelimo strateški, sve ono što je od ključnog značaja po pitanju nacije i po pitanju države.

- Mi i dalje u SNS-u ne razumemo da ljudi koji se zalažu za naredne izbore i pričaju o napretku Srbije odbijaju da razgovaraju, i da bude gore odbijaju da razgovaraju sa predsednikom Republike koji je jedini po Ustavu i zakonima naše države nadležan da odlučuje o raspisivanju narednih parlamentarnih izbora i eventualno predsedničkih izbora, a pri tome isti ti razgovaraju sa Piculom i sa svim drugim emisarima iz drugih država, a ne razgovaraju unutar naše države, rekao je lider SNS.

- Nama je potreban društveni mir u Srbiji, a mi ne vidimo kako možemo doći do društvenog mira, konsenzusa ako nema dijaloga, ako nema razgovora među svim akterima na političkoj sceni, ako se ne razgovara u Srbiji, ako građani Srbije ne razgovaraju jedni sa drugima, naglasio je Vučević

Autor: Jovana Nerić