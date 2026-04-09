Vlada usvojila paket odluka: Saradnja sa Kinom, besplatni udžbenici i milijarde za poljoprivredu!

Vlada Republike Srbije usvojila je danas više odluka koje se odnose na međunarodnu saradnju, obrazovanje i poljoprivredu.

Na sednici je doneto rešenje o uspostavljanju saradnje između grada Jagodine i kineskog grada Zibo u više oblasti, uključujući ekonomiju, trgovinu, nauku i tehnologiju, obrazovanje, javno zdravlje i razvoj ljudskih resursa, saopšteno je iz Vlade.

Istovremeno, usvojena je i Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima iz republičkog budžeta za školsku 2026/2027. godinu, koja je prvenstveno namenjena učenicima iz socijalno i materijalno ugroženih kategorija. Odluka obuhvata finansiranje i sufinansiranje pripreme, nabavke i dodele udžbenika i priručnika, kao i podršku učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ministarstvo prosvete obezbedilo je i besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za ove grupe učenika, a program besplatnih udžbenika sprovodi se od 2011. godine.

Vlada je takođe usvojila izmenjenu Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Za podsticaje u stočarstvu opredeljeno je 24 milijarde dinara za kvalitetna priplodna grla, kao i pet milijardi dinara za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja. Pored toga, izdvojeno je 300 miliona dinara za posebne podsticaje namenjene sprovođenju odgajivačkih programa, proizvodnji sadnog materijala, sertifikaciji, klonskoj selekciji i promotivnim aktivnostima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Kako se navodi u saopštenju, više od četiri milijarde dinara već je raspodeljeno u prvom kvartalu za premije za mleko u tekućoj godini.

Autor: Jovana Nerić