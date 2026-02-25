Srbija i Kazahstan jačaju saradnju: Vlada usvojila niz memoranduma u zdravstvu, kulturi i digitalizaciji

Vlada Srbije je danas usvojila niz dokumenata koji definišu buduću saradnju između ministarstava Srbije i Republike Kazahstan u više oblasti.

Usvojeni su zaključci koji omogućavaju zaključivanje memoranduma o saradnji u:

- zdravstvu i veterini

- kulturi i filmskom sektoru

- očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa

- saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Akademije za javnu upravu pri predsedniku Kazahstana

Takođe, usvojeni su zaključci o memorandumima o razumevanju između:

Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije i Ministarstva nauke i visokog obrazovanja Kazahstana

Ministarstva informisanja i telekomunikacija Srbije i Ministarstva za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Kazahstana

Posebna pažnja posvećena je i saradnji u digitalizaciji i elektronskoj upravi između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Srbije i Ministarstva za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Kazahstana.

Ova inicijativa predstavlja nastavak jačanja bilateralnih odnosa i podršku zajedničkim projektima u oblasti inovacija, kulture i tehnologije.

Autor: D.S.