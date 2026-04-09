Ministar spoljnih poslova Marko Đurić predstavlja Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatra redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a.

- Danas sam vam se obraćam kao glas za one koji žive svoje živote u strahu, pod stalnim pritiskom na KiM. Represija jedne zajednice se ne dešava preko noći, već u fazama koje se mogu posmatrati u položaju Srba na KiM. Danas sam tu da pomognemo rešavanju problema, Srbija nije deo problema, mi smo deo rešenja! - rekao je na početku ministar Đurić.

Kako je istakao, govori u ime svih, ne samo u ime države i svoje.

- Stabilnost se ne ostvaraju jednostavno, već korak po korak. Danas ne govorimo samo o nacionalnom i regionalnom problemu, već je pitanje o zaštiti ljudskih prava, da bismo sprečili nestabilnost. Međunarodna zajednica je decenijama stvarala mehanizme, a ako ih izbegnemo, nastaće problem svuda u svetu. Srbi na KiM su obeleženi kao neki drugi, njihov identitet se koristi za napade na njihove kuće i svetilišta, pritisci i napadi nisu izolovani incidenti, a to ne možemo da ignorišemo. UN nisu nastale da ostanu neme na nepravdu, njihova uloga je da se sačuva i zaštite prava, zato je to pitanje zajedničke odgovornosti - dodao je.

- Međunarodna zajednica uložila je decenije u izgradnju mehanizma za zaštitu manjina i vladavine prava posle ratova i sukoba. Ako dozvolimo da ti mehanizmi budu zaobiđeni, nastaće opasan presedan svuda na svetu.

O Srbima na KiM

- Od početka ove godine, nova hapšenja i napadi su nastavljeni, i ta dešavanja ukazuju ne na slučajnosti, već jedan obrazac pritiska i atmosferu nekažnjivosti. Srbi su suočeni sa ograničenjima slobode kretanja, hapšenjima, napadima na imovinu i skrnavljenjem verskih svetilišta. Napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu udaraju u samo srce njihovog duhovnog identiteta, a posebno u vezi sa pokušajem da se upadne u zdravstvene i socijalne institucije, kao i prosvetne institucije, jer to ugrožava osnovno funkcionisanje koje obezbeđuje opstanak zajednice - naveo je.

Kako je istakao, 2025. godine je zabeležno 137 etničkih incidenata - hapšenja, zastrašivanja i napada.

- Prisećamo se ubistva srpskih dečaka na pravoslavni Božić u Štrpcu. Taj događaj je i dalje u sećanju, zato što i dalje nije jasno ko je bio odgovoran za to. Takvi incidenti erodirali su ne samo bezbednost pojedinaca, već i kolektivni osećaj pripadanja neke zajednice - rekao je i dodao:

- Istovremeno, niz koordiniranih mera pogodio je svakodnevni život Srba. Jednostrana zabrana srpskog dinara i dalje remeti ekonomski život i primorava penzionere, porodice i mala preduzeća da žive u neizvesnosti jer ne mogu da podignu novac ili da vrše transakcije. Mnogi stariji građani i dalje moraju da putuju do administrativne linije samo da bi dobili penziju, i ono što bi trebalo da bude nešto što je rutinska akcija pretvara se u poniženje.

Sistematski pritisak na srpske institucije, u prosveti, socijalnim službama i zdravstvu, ostavlja pacijente bez zdravstvene nege, a studenti su nesigurni kada je reč o školovanju na svom maternjem jeziku, rekao je.

Uticaj pritisaka na život svakodnevnog života

- Da bismo shvatili kako te mere pogađaju, moramo da pogledamo svakodnevni život. Ekonomske restrikcije pretočene su u neizvesnost za porodice i za preduzeća. Roditelji brinu da li će moći da izdržavaju decu, učitelji i lekari, uh, ne znaju kakva će im biti budućnost. Institucionalni pritisak utiče na pristup zdravstvu, prosveti i socijalnoj zaštiti. Pravna neizvesnost stvara strah i obeshrabruje one koji žele da se vrate ili su raseljeni. Za mnoge, tu se ne radi o politici, radi se o tome da li mogu normalno da žive, da podižu decu i da ostanu u svojim domovima - rekao je.

Ministar je tokom govora istakao i da su ugroženi osnovni uslovi za dostojanstven život. Kao i da Srbija ostaje opredeljena za dijalog, uvek.

- Međutim, moram da kažem da smo juče, na primer, videli još jedan primer da je gospodin Aljbin Kurti posetio sever Kosova, još jednom, zaobilazeći i ignorišući demokratski izabrane srpske predstavnike i gradonačelnike. To nije angažovanje, već isključivanje tih ljudi. Ako govorimo o dijalogu između Beograda i Prištine, kao što sam rekao, ostajemo i dalje opredeljeni za taj dijalog, ali bez sprovođenja postojećih obaveza. To nije dijalog, već stagnacija. Više od 13 godina posle Briselskog sporazuma očekujemo formiranje zajednice srpskih opština, i to odmah - istakao je i rekao da "bez toga, obećana autonomija za Srbe ostaje neispunjeno obećanje".



Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN i šef Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na KiM (UNMIK) Peter Due izjavio je danas da je bitno Beograd i Priština rade na onom što je postignuto u dijalogu, što uključuje i formiranje Zajednice srpskih opština.

Oglasio se novi šef Privremene administativne misije UN na KiM (UNMIK)

- Pozdravljam nedavno ostvaren napredak u dijalogu Beograda i Prištine pod okriljem EU, uključujući napore na sprovođenju Zakona o strancima. Važno je da Beograd i Priština iskoriste taj zamah, uključujući i unapređenjem sprovođenja postojećih sporazuma, među kojima je i osnivanje Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom. Nadam se da će u bliskoj budućnosti biti moguć sastanak na visokom nivou između predsednika Vučića i premijera Kurtija - rekao je Due.

Autor: A.A.