MIĆIN NAKON SEDNICE GLAVNOG ODBORA SNS: BORIMO SE ZA UJEDINJENU SRBIJU Posvećeni smo dobrobiti građana!

U Sava centru u Beogradu danas je održana sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) kojom je predsedavao predsednik stranke Miloš Vučević.

Nakon sednice se oglasio i novosadski gradonačelnik Žarko Mićin, koji je poručio:

„Srbija je naša jedina porodica! SNS je odgovorna stranka, koja posvećeno brine o svojoj zemlji i njenoj budućnosti. Danas je održana sednica Predsedništva i Glavnog odbora stranke, nakon što je delegacija naše partije predvođena Milošem Vučevićem, na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, učestvovala u konsultacijama o parlamentarnim izborima, odnosu prema EU, i drugim najvažnijim pitanjima za narod i državu“.

Kako je dodao, „SNS je uvek spremna za izbore, jer iza nas stoje rezultati politike razvoja i napretka Aleksandra Vučića“.

Program i delovanje naše stranke posvećeni su dobrobiti građana. Mi se borimo za ujedinjenu Srbiju. Srbiju dijaloga. Srbiju u kojoj se poštuju institucije. Mi stojimo iza Programa "Srbija 2030", predsednika Vučića, poručio je Mićin i dodao:

„Mir i stabilnost, suverena, samostalna i razvijena Srbija, i bolji život građana Srbije su naši najvažniji prioriteti“.



Autor: Jovana Nerić