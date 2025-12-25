AKTUELNO

IZUZETNO TEŠKA GODINA U KOJOJ SMO ODBRANILI NAŠU OTADŽBINU Lider naprednjaka Vučević: Iskreno sam zahvalan članovima SNS-a na istrajnosti, odgovornosti i snazi koju su pokazali

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen Instagram ||

Lider naprednjaka Miloš Vučević prisustvovao je sastanku Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu.

-Iskreno sam se zahvalio svim članovima na istrajnosti, odgovornosti i snazi koju su pokazali tokom godine na izmaku, koja je bila puna izuzetno teška jer smo branili i odbranili našu otadžbinu. Bila je to godina velikih izazova, ali i godina u kojoj smo pokazali jedinstvo, zrelost i posvećenost idejama koje branimo. Sa verom u bolju i uspešniju Novu godinu, nastavljamo da radimo još snažnije — za naš Beograd, za našu Srbiju i za svakog našeg građanina! Živela Srpska napredna stranka! Živela Srbija - napisao je Vučević na Instagramu.

