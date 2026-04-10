Jovanović će da prizna lažni genocid u Srebrenici? Da li se sprema promena kursa za DSS (VIDEO)

Novinar Uroš Piper upitao je svog bivšeg šefa, lidera Novog DSS, Miloša Jovanovića da li ta stranka priprema da promeni svoj politički kurs.

On je podelio isečak iz emisije "Bez pardona" u kojoj je Jovanović gostovao i tom prilikom mu je voditelj poručio da "može da bude vozilo koje će vratiti bivši režim na vlast".

- Vučić ne priznaje da je Srebrenica genocid, ne priznaje tu laž. A ovi (bivša vlast) bi priznali tu laž - rekao je Jovanović.

Piper ga je zbog toga upitao "šta će onda u političkom savezu sa njima".

- Da li Jovanović DSS sprema promenu kursa? - zapitao se on.

— Uroš Piper (@UkiPiper74) 10. април 2026.

Autor: A.A.