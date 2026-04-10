Mali čestitao uskršnje praznike patrijarhu i svim vernicima: Vaskrs nam daje snagu

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali čestitao je danas uskršnje praznike patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu i svim vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru, uz poruku da nam ovaj praznik daje snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra svih građana, zajedno i složni.

"U ime Ministarstva finansija i svoje lično ime, želim vam da praznik Hristovog vaskrsenja provedete u dobrom zdravlju i miru, radosti i veselju, okruženi ljubavlju. Vaskrs svedoči o pobedi života nad smrću kroz Hristovo vaskrsenje i tako nas uči da, i u izazovnim vremenima u kojima živimo, nikada ne gubimo nadu i da verujemo u bolju budućnost", navodi se u čestitki prvog potpredsednika Vlade.

Mali je naveo da nas ovaj praznik motiviše da budemo pravedni i solidarni, da poštujemo, cenimo i uvažavamo druge.

"Daje nam snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra svih građana, zajedno, složni. Hristos Vaskrse!", zaključio je Mali.

Autor: A.A.