MINISTAR FINANSIJA U NEVEROVATNOM IZDANJU: Evo šta Siniša Mali radi na Veliki petak (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali iznenadio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavom u kojoj je pokazao kako provodi Veliki petak. Iako smo navikli da ga viđamo u odelu i sa brojkama, ministar se ovog puta latio kuhinjskih poslova.

"Nisam vičan, ali poštujem tradiciju"

Mali je na svom Instagram profilu podelio snimak na kojem farba vaskršnja jaja, držeći se tradicionalnih pravila. Jaja je farbao u prepoznatljivu crvenu boju, koja simbolizuje radost vaskrsenja, i ukrašavao ih pravoslavnim nalepnicama.

Nikad nisam bio vičan u kuhinji, ali danas, na Veliki petak, poštujemo običaje i tradicionalno farbamo jaja, dok iščekujemo Vaskrs - napisao je ministar uz video koji je brzo postao viralan.

Poruka mira i strpljenja

Ministar je podsetio svoje pratioce na suštinu današnjeg praznika, ističući da je ovo vreme za unutrašnje preispitivanje.

"Danas je Veliki petak - dan tišine, strpljenja i unutrašnjeg mira", poručio je Mali, čestitajući predstojeći praznik svim vernicima koji Vaskrs slave po julijanskom kalendaru.

Ovaj "kućni" snimak ministra izazvao je brojne reakcije, a mnogi su pohvalili njegov trud u kuhinji, bez obzira na priznanje da mu to nije jača strana.

