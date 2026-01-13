AKTUELNO

NIKO NIJE ZNAO DA SINIŠA MALI IMA I OVAJ TALENAT! Ministar finansija i Ognjen Amidžić uzeli gitare u ruke, pa izveli POZNATU NUMERU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar finansija Siniša Mali je gostujući u emisiji AmiG Show zasvirao gitaru, ali i pustio glas iako je rekao da ne ume da peva. Ognjen Amidžić je otkrio da je Mali još u srednjoj školi imao pank bend i da to nije uopšte loše zvučalo.

Foto: TV Pink Printscreen

Siniša Mali i Ognjen su uzeli gitare u ruke i zasvirali i zapevali pesmu Riblje Čorbe “Kad hodaš ne zastajkuješ”.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov nastup oduševio je ostale goste, predsednika Srbije Aleksandra Vučića mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i voditeljka Sanja Marinković.

Autor: S.M.

