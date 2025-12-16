POLITIKA NASILJA I BLOKADA – Mali: Blokaderi žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina

Ministar finansija Siniša Mali o zaustavljenoj investiciji od 750 miliona evra i posledicama blokada Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je jasno kako je jedina politika blokadera – politika nasilja i blokada.

On je naglasio da dok Vlada Srbije radi na razvoju i napretku, blokade zaustavljaju projekte vredne stotine miliona evra.

„Želimo Srbiju koja raste, koja se gradi, koja napreduje i prevazilazi poteškoće iz prošlosti. Kada vidimo blokadere koji likuju što je investicija od 750 miliona evra zaustavljena, jasno je da je njihova jedina politika – politika nasilja i blokada“, rekao je Mali.

„Smeta im svaki napredak“

Mali je dodao da blokaderima smeta Expo, Beograd na vodi, izgradnja auto-puteva i svaki projekat koji donosi razvoj zemlji. „Dok mi želimo da se Srbija gradi, oni žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina“, poručio je.

Posledice po investicije

Iako je Srbija prošle godine imala rekordne prilive stranih direktnih investicija, ove godine je zbog blokada taj priliv znatno manji. Odustajanje od projekta vrednog 750 miliona evra, prema Maliju, loše će uticati i na dolazak novih investitora.

„Naša je obaveza prema građanima da se borimo za napredak ekonomije i od toga nećemo odustati. Idemo dalje“, napisao je Mali na svom Instagram nalog.

Autor: Dalibor Stankov