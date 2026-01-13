Jel to što si predsednik opravdanje da ne ideš na predavanja? Amidžić ‘pecnuo’ Vučića jer godinu dana nije ništa uradio u trenerskoj školi, a evo šta misli o Nikoli Jokiću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je gostujući u u emisiji AmiG Show da godinu dana ništa nije uradio u trenerskoj školi.

- Godinu dana nisam ništa uradio – rekao je Vučić na šta se Ognjen Amidžić nadovezao:

Šta sad ti si predsednik i ne moraš da ideš na predavanja? Jel to opravdanje ?

- Nema opravdanja – rekao je predsednik Srbije, koji kaže da bi najviše voleo da trenira decu od 10 do 12 godina.

Vučić je 2020. godine upisao Visokoku spotsu i zdravstvenu školu i sada mu je kako kaže ostalo pet ili šest ispita.

Na pitanje ko je najbolji košarkaš kroz istoriju, Vučić je između Peđe Danilovića i Dražena Dalipagića rekao da je Danilović fizički bio snažniji i polivalentniji igrač.

Isti izbor je imao i poredeći ga sa Peđom Stojakovićem, Vladom Divcem, kao i Draganom Kićanovićem.

Na kraju je odabrao Nikolu Jokića, navodeći da se takav igrač rađa jednom u sto godina.

U večerašnjem izdanju Ognjen Amidžić je ugostio i ministra finansija Sinišu Malog, kao i tri sjajne dame: popularnu mladu muzičku zvezdu Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

