Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je gostujući u u emisiji AmiG Show da godinu dana ništa nije uradio u trenerskoj školi.
- Godinu dana nisam ništa uradio – rekao je Vučić na šta se Ognjen Amidžić nadovezao:
Šta sad ti si predsednik i ne moraš da ideš na predavanja? Jel to opravdanje ?
- Nema opravdanja – rekao je predsednik Srbije, koji kaže da bi najviše voleo da trenira decu od 10 do 12 godina.
Vučić je 2020. godine upisao Visokoku spotsu i zdravstvenu školu i sada mu je kako kaže ostalo pet ili šest ispita.
Na pitanje ko je najbolji košarkaš kroz istoriju, Vučić je između Peđe Danilovića i Dražena Dalipagića rekao da je Danilović fizički bio snažniji i polivalentniji igrač.
Isti izbor je imao i poredeći ga sa Peđom Stojakovićem, Vladom Divcem, kao i Draganom Kićanovićem.
Na kraju je odabrao Nikolu Jokića, navodeći da se takav igrač rađa jednom u sto godina.
Autor: S.M.