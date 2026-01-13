‘Jao kakvu si im laž prodao’ Vučić raskrinkao ministra finansija koji tvrdi da je plakao zbog filma ‘Gladijator’!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u novom izdanju emisije AmiG Show.

Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, koji će ovog odgovarati na malo drugačija pitanja od onih na koje je navikao.

Njega je Ognjen predstavio kao čoveka koji sve pare ove zemlje drži u svojim rukama, pa pitao Vučića da li je u pravu.

- Koliko ono beše stanova imaš Siniša u Bugarskoj? 24. Nema ih stvarno, ali bolje zvuči. To je bila jedna od laži, koja može da se nazove 24. delom istine. Ima jedan stan u Bugarskoj, ali su oni pročitali koliko ima stanova u zgradi, pa su rekli 24 – rekao je predsednik, a ministar je to potvrdio.

Upitan da li je posao predsednika teži nego što je očekivao, Vučić je rekao da je tačno onako kako je i mislio da će biti:

- Šta sad da kukam kako je teško, a za to sam se borio i dva puta kandidovao? Za mene ne postoji ništa važnije, veće i lepše I da osećaš veći ponos. Ne mogu da kukam, posebno ne za novogodišnje veče, sve je super – dodao je Vučić.

Nije krio da nekim saradnicima jeste, a nekim nije zadovoljan.

- Siniša je više od saradnika. On je hteo da ode u Kinu 2012. godine, da živi tamo u Šangaju, ali sam ga ja zaustavio. Hteo je tamo da vodi neke finansijske operacije. U to vreme smo se porodično družili. On je u tome odličan, ali mu neodstaje socijalne i emocionalne inteligencije – istalao je predsednik.

Na to je ministar rekao da je Vučić emotivniji, a on manje emotivan, ali da to za predsednika Srbije znači da je bez emocija.

Siniša Mali je rekao da ume da se zaplače na tužne filmove.

- Jao kakvu si im laž prodao…- kazao je Vučić, na šta je Siniša Mali plakao kad je u pitanju “Gladijator”.

Kako je dodao, kada su pare u pitanju nikome se ne javlja.

- Da ima para ja bih se javio – uz osmeh je dodao ministar, pa Vučić je rekao da je Sinišan odgovor za sve “para nema, a i da ih ima – ja ne dam”.

Siniša Mali je objasnio da postoje prioriteti, jasni kriterijumi, ali i Vučićev nos za projekete koji su važni, poput na primer auto-puteva.

