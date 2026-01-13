AKTUELNO

Lidija mi je drugarica, sestra…Vučić slavnoj glumici uputio ozbiljan kompliment: Evo čemu se najviše divi kod nje

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je novog izdanja emisije AmiG Show.

Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Vučić je uspešno uspeo da izbegne odgovor na pitanje kome bi od Ognjenovih gostiju dao koji resor dao.

Foto: TV Pink Printscreen

Naveo je da Lidiju dobro poznaje, da je Breskvicu video večeras prvi put, dok Sanju dugo poznaje…

- Lidija mi je drugarica, sestra…ona ima jednu divnu osobinu, nikad ne bira lakiši put I dovoljno je hrabra, pa makar i sama da bude da se bori za svoje ideale i ideje bez obzira šta će joj reći okruženje. I uvek je birala ono što je manje popularno, ali je imala svoje ideje i ja se tome divim – istakao je Vučić.

Glumica je navela da je to za nju veliki kompliment jer se uvek u životu vodila time da bude svoja i da radi onako kako ona misli da treba.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Siniša Mali

#Srbija

#amig show

#predsednik

