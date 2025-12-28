VUČIĆ O REZULTATIMA IZBORA NA KiM: Srpska lista je u srpskim sredinama dobila 10:0, čestitam našem narodu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji HitTvit saopštio je rezultate izbora na KiM.

Srpska lista je osvojila 90,6% glasova, navode iz Severne Mitrovice. Srbin Aljbina Kurtija osvajao je glasove u čisto albanskim sredinama, otkrili su iz SL.

- Srpska lista je u srpskim sredinama dobila 10:0, ukupno 42.159 glasova. Čestitam našem narodu na Kosovu i Metohiji na podršci svojoj listi i na podršci svojoj državi Srbiji. Svi koji su glasali za Srpsku listu znaju da je Srbija njihova država - kazao je Vučić.

Videli ste mesta gde je Rašić dobio glasove, dobio je u centralnom Kosovu jer su nam Albanci uzeli pola mesta u samoj Gračanici. Imate mesta gde je dobio po 30 puta manje. Uvek smo imali one koji su se dodvoravali okupacionim silama.

Naš narod je jasno rekao za koga se bori. To je ogroman uspeh i pokazatelj kakvi junaci žive na Kosovu i Metohiji. Hvala vam braćo i sestre na svemu. Nekada su teški dani, nekada su mnogo teški, a ja sam uvek bio sa njima. Dočekaćemo bolje dane i bolje trenutke.

Autor: D.Bošković