NISU IMALE IZLAZNU VARIJANTU: Vučić otkrio koje dve policijske jedinice su 15. marta bile rešene da štite državu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji HitTvit otkrio je koje dve policijske jedinice su 15. marta bile rešene da štite državu.

Otkrio je i da su blokaderi bili u sprezi sa policijom 15. marta, a da su samo dve jedinice bile bez dogovora sa demonstrantima (komandanta Repca i Kričkova).

- Neki su komandanti davali upustva uz rečenice "ne nosite ovu uniformu, već ovu, pomeštajte se sa narodom", samo su dve jedinice bile rešene da štite državu. Mene štiti vojska, a ne policija. Jednu je vodio Repac, drugu je vodio JZO koju je vodio Kričak. Jedine koje nisu imale izlaznu varijantu. Znao sam to pre 15. marta. Za neke nismo dobili potvrdu, ali smo videli po ponašanju da je nešto čudno. - kazao je on Vučić.

Autor: D.Bošković

