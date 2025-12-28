TRI TEHNIKE BLOKADERA PROTIV VUČIĆA: Kriminalizacija, dehumanizacija i negiranje rezultata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji HitTvit otkrio je tri tehnike blokadera protiv njega.

Ističe da postoji velika mržnja kod dela ljudi koji su pretili "plivanjem", iako se zna čija deca su plivala Savom...

- Oni su to radili kroz tri tehnike svakog dana. Kriminalizacija mene i moje porodice, laži o Jovanjici. Dehumanizacija, da ne volim decu, da se skupljaju SMS poruke da bi se lečila deca... U utorak mi je godišnja konferencija za novinare, tada ću izneti brojeve. Govorili su da sam ubijao decu u Sarajevu. Za šta da me goni pravosuđe? Sram ih bilo, sve zajdno! Znate li i da su me gonili, da su podizali optužnice? Možete da primetite da nemaju argumentaciju. Treće stvar je negiranje, negacija rezultata i relatizovanje svega. Kada nešto ne mogu da demantuju, oni kažu da su to "naše pare". Moje pitanje je, da razjasnimo to ljudima... Ja nisam išao na godišnji odmor, možda sam zbog toga lud i blesav, a kako to za naše pare nismo imali nijedan Dom zdravlja, bolnicu, Klinički centar od 2000. do 2012. godine? Što za naše pare nismo imali stabilan kurs dinara i imali smo 550.000 manje zaposlenih? Kakva je to laž, prevara, Lajbnicov dovoljan razlog da pravdaš sebe... Pa, naravno da su sve naše pare, samo se postavlja pitanje ko je taj koji određuje politiku, dovodi investitore... Da bismo uzimali pare, morate da imate fabrike koje rade, a ne da plate i penzije budu tri puta manje kao u periodu kad su oni vladali - rekao je Vučić.

Kad je u pitanju spoljni dug, kaže da imam 41,3 odsto u odnosu na BDP.

- Zapamtite cifru 37 milijardi, što je duplo manja zaduženost nego najmoćnijih zemalja sveta. Znate li koliko je Nemačka zadužena? Skoro duplo više nego nas, a u apsolutnim brojevima 2.730 milijardi evra. Dakle, 80 puta u apsolutnim brojevima je njihov dug veći od Srbije. Oni su za 30,40% zaduženiji od nas, ali ne 80 puta. Oni sve vreme lažu narod apsolutnim brojevima. U apsolutnim brojevima su i Hrvatska i Slovenija zaduženiji od nas. MMF, Svetska banka i EU jedino što hvale u Srbiji je ekonomija. Srbija je jedna od 5 najmanje zaduženih zemalja u Evropi. Radili smo i gradili za budućnost naše dece - naveo je on.

Autor: D.Bošković