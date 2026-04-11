KURTIJEVE LAŽI ZA NJIH SU SVETO PISMO: Blokaderski mediji prenose reči 'premijera' lažne države, koordinisani udar na Srbiju da se ugasi SVAKI TRAG suvereniteta

U trenutku dok jača teror nad srpskim stanovništvom na KiM, Nova S i Danas su preneli Kurtijeve izjave sa Londonske konferencije, gde je optužio Beograd da je marioneta Rusije.

Kurti, kog Nova naziva premijerom, je rekao da je Srbija "posrednik Rusije i da je postavila 48 operativnih baza oko granica Kosova", kao i da "Kremlj ima kancelariju u okviru Ministarstva odbrane u Beogradu".

Podsećamo, prethodno je Politiko pisao da bi Srbija "mogla da izgubi do 1,5 milijardi evra sredstava EU zbog približavanja Rusiji".

Briselska redakcija tog lista izveštava da bi mogao da usledi udar na našu zemlju zbog prostog održavanja odnosa sa Ruskom Federacijom.

Unutar Komisije poslednjih nedelja raste pritisak da se obustavi isplata novca, rekla su četiri zvaničnika EU koji rade na procesu proširenja, a koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

To je još samo jedan u nizu udara na Vučića, sa ciljem da se blokaderi dovedu na vlast kako bi pogazili svaki trag suvereniteta i nezavisnosti koje predsednik čuva u ovim teškim vremenima.

Autor: Iva Besarabić