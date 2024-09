Aljbin Kurti sprovodi gotovo svakodnevno teror nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Malteritaju se ljudi koji su bili zaposleni u opštinama, centru za socijalni rad, a sada i u zdravstvu, obrazovanju.

I pored kritike koju dobija od zemalja Kvinte, Evropska unija ćuti, a Miroslav Lajčak specijalni izaslanik EU za dijalog poziva dve strane u sukobu na razgovor.

Aleksandra Tomić, narodna poslanica rekla je u Novom jutru na Tv Pink da je očito progam po kojem Kurti želi da iseli sve Srbe sa Kosova i Metohije sada na sceni.

- Kad god smo mislili da je Kurti došao do kraja kada je u pitnanju nasilje i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, nismo ni sanjali da ćemo doći do ove situacije da će ugasiti platni promet i da će zauzeti sve instiucije i njihova radna mesta - rekla je Tomić.

Kako je rekla Evropska zajednica je do sada glumila arbitra ali sa ćutanjem izgleda kao da time podržava njegov politički plan, navodi ona.

Ona je rekla da mi u sovojoj diplomatskoj misiji moramo da obelodanimo šta je to što on želi da uradi i da izvršimo jedna diplomatski proboj kada je u pitanju očuvanje života Srba na Kosovu i Metohiji, dodaje Tomić i kaže da je to trenutno jedan veoma težak zadatak za sve nas.

Andrija Jorgić ,direktor Borbe rekao je u Novom jutru na Tv Pink da ovo što Kurti radi nije više tihi pogrom Srba on to sada radi vrlo glasno i jasno.

- Pogledajte sada je zabranio ljudima da idu na svoja radna mesta. 1800 ljudi je onemogućeno da ode na svoje rando mesto koji opslužuju oko 30.000 ljudi - kaže Jorgić dodajući da među njima ima i oko 4.000 Albanaca.

Kako je rekao njih ne zanima uopšte da li je neko albanac ili Srbin Kuti ima svoju agendu da protera Srbe. Jorgić je rekao da je Kurti dobio veliki šamar kada nije mogao da otvori most na Ibru i da je ovo sada jedna osveta za sve ono što se dešavali i što nije uspeo.

- Mi sada treba da razmišljamo šta je njegov sledeži korak, a to je verovatno upad u bolnice ikako je on već upadao u bolnice navodno tražeći neko naoružanje. Ko nama garantuje da on niže da podmentne oružje ili neke supstance - zapitao se Jorgić.

Autor: Dalibor Stankov