USKRŠNJA ČESTITKA MILANA KRKOBABIĆA: Samo uz veliko neophodno strpljenje, poverenje i spremnost na dijalog, moći ćemo da odolimo svim iskušenjima savremenog sveta

Ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije Milan Krkobabić povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, uputio je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima koji Vaskrs slave prema julijanskom kalendaru.

„Neka dan Hristovog Vaskrsenja u domove vernika, pre svega, donese mir i zdravlje, ljubav, sreću i slogu. Samo uz veliko neophodno strpljenje, maksimalno međusobno razumevanje, poverenje i spremnost na dijalog, kao i međugeneracijsku solidarnost, moći ćemo da odolimo svim iskušenjima savremenog sveta, koji, nažalost, danas nisu mali. Vernicima koji žive i rade u selima Srbije želim rodnu i uspešnu godinu, da se neprekidno povećava broj mladih i srećnih ljudi koji, u okviru preporoda sela Srbije, dobijaju svoj „krov nad glavom“ i tako se osamostaljuju i jačaju svoju ekonomsku poziciju i znatno povećavaju šanse za dugoročan uspešan i srećan život. I sve to – u duhovno zdravoj porodici, uz jačanje države Srbije.“

Autor: Iva Besarabić