Petković: Vaskrs na KiM dobija najdublje značenje kao simbol obnove i večnog trajanja

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je danas Vaskrs, ističući da baš na Kosovu i Metohiji, gde su naše svetinje i naš narod kroz vekove svedočili istrajnost, trpljenje i nepokolebljivu veru i gde je istorija ispisana žrtvom i nadom, Vaskrs dobija svoje najdublje značenje kao simbol obnove i večnog trajanja.

"U ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju i u svoje lično ime, Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, Njegovom Visokopreosveštenstvu mitropolitu raško-prizrenskom i kosovsko-metohijskom gospodinu Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, a naročito našem narodu na Kosovu i Metohiji, upućujem srdačne i iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa", navodi se u čestitki.

Petković ističe da je, iako ga zabrana prištinskih vlasti i dalje sprečava da prazničnu radost deli zajedno sa našim narodom na tlu naše svete zemlje, on duhom i mislima uz njih, deleći sa njima veru u vaskrsenje, pobedu života, dobra i nade, saopštila je Kancelarija za KiM.

"Vaskrs je praznik koji slavi pobedu života nad smrću, a na temeljima te vere stoji i nesalomivi duh srpskog naroda koji živi i opstaje na Kosovu i Metohiji uprkos brojnim izazovima, čuvajući svoje korene, svoju duhovnost i svoja vekovna ognjišta", ukazuje Petković.

Kako naglašava, Vaskrs je praznik nad praznicima koji nas uči da se u najtežim trenucima rađa nova snaga, a iz stradanja izrasta vera u bolje sutra.

"Baš na Kosovu i Metohiji, gde su naše svetinje i naš narod kroz vekove svedočili istrajnost, trpljenje i nepokolebljivu veru, upravo tu, gde je istorija ispisana žrtvom i nadom, Vaskrs dobija svoje najdublje značenje kao simbol obnove i večnog trajanja", istakao je on.

Petković je poželeo da nas ovi praznični dani podsete na važnost jedinstva, međusobnog razumevanja i mira.

"Neka nas ukrepe u uverenju da su sloga, ljubav i vera temelji na kojima možemo graditi sigurnu i pravednu budućnost za sve. Želeći svima dobro zdravlje, duhovni mir i snagu, upućujem najradosniji hrišćanski pozdrav: Hristos vaskrse - vaistinu vaskrse!", poručio je Petković u Vaskršnjoj čestitki.



Autor: Jovana Nerić