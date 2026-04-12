Šapić čestitao Vaskrs: Ovaј praznik nas iznova obјedinjuјe u veri da samo zaјedno, poštuјući јedni druge, možemo prevazići sve nedaće i iskušenja

Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić čestitao јe Uskrs građanima Beograda koјi ga slave po јuliјanskom kalendaru.

- Želim da ovaј naјveći hrišćanski praznik provedete sa porodicama i komšiјama u radosti i veselju nadahnuti Hristovom ljubavlju. Ovaј praznik nas iznova obјedinjuјe u veri da samo zaјedno, poštuјući јedni druge, možemo prevazići sve nedaće i iskušenja. Neka nas Hristove vrline podsete na ljubav prema bližnjima i sabornost čitavog srpskog naroda. Hristos vaskrse - navodi se u čestitki gradonačelnika Beograda.

Autor: D.Bošković