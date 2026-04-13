Brnabić odgovorila Đilasu: Nećete držati lekcije o korupciji onima koji grade državu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić odgovorila je na izjavu lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je izborna dešavanja u Mađarskoj iskoristio za napad na državno rukovodstvo Srbije.

Brnabićeva je u svom reagovanju ukazala na, kako je navela, očigledno licemerje Đilasa, poručivši da upravo on nema kredibilitet da govori o sistemskoj korupciji.

„Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali. Pričajte o bilo čemu drugom, samo o korupciji nemojte. Sramota je zbog stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla dok ste vi sticali milione, miliona ljudi koji su morali da spajaju kraj sa krajem sa par stotina evra mesečno dok ste vi gradili imperije. Jednostavno je sramota”, istakla je Brnabićeva.

Ona je naglasila da su građani Srbije dobro upamtili period u kome su, kako je navela, pojedinci iz bivše vlasti sticali ogromno bogatstvo, dok je većina stanovništva živela u teškim uslovima.

Osvrćući se na odnose Srbije i Mađarske, predsednica parlamenta je istakla da će politika koju vode predsednik Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban ostati upamćena po istorijskim rezultatima.

„Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića – najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo”, poručila je Brnabićeva.

Povod za njenu reakciju bila je objava Dragana Đilasa na društvenoj mreži Iks, u kojoj je, komentarišući izbore u Mađarskoj, izneo niz političkih ocena na račun predsednika Srbije i mađarskog premijera, uz tvrdnju da je reč o „kraju autokratije” i poziv na slične promene u Srbiji.



Reagovanje Ane Brnabić predstavlja odgovor na te navode, uz poruku da rezultati aktuelne politike, pre svega u oblasti regionalne saradnje i stabilnosti, govore sami za sebe, kao i da građani Srbije umeju da prepoznaju razliku između prošlosti koju su obeležili ekonomski pad i nesigurnost i sadašnjosti u kojoj se, kako je naglašeno, grade stabilniji odnosi i jača pozicija države.

Autor: D.Bošković