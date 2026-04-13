SRAMNO: N1 u operaciji 'Hajde da obesmislimo zločine prema Srbima u Jasenovcu, Oluji…'

Blokadersko -opozicioni medij N1 nastavlja u svojoj nameri da udara na Srbiju i naš narod kad god mu se za to ukaže prilika. Međutim, ovog puta su otišli korak dalje u svojim prljavim namerama

Naime, N1 je je danas objavio tekst sa naslovom "Stojanović i Klasić: Srbi i Hrvati kroz istoriju nisu bili ni deset godina u ratu, prvi direktan sukob tek u Drugom svetskom ratu" u kome na krajnje sraman način blate naš narod koji je kroz istoriju podneo nemerljivu žrtvu.

Sa njihovim sagovornicima su očigledno krenuli u novu misiju - Hajde da obesmislimo zločine prema srbima u Jasenovcu, Oluji…

U ovom, u namjanju ruku sramnom intervjuu istoričari Dubravka Stojanović i Hrvoje Klasić navode kako "kroz istoriju Srbi i Hrvati skoro uopšte nisu ratovali i prvi direktan sukob bio je u Drugom svetskom ratu i tokom devedesetih".

Očigledno stradanje našeg naroda pod torturom NDH, za njih ne predstavlja ništa. Sva ta mučenja, ubijenja, klanja, silovanja očigledno ne ispunjavaju njihove kriterijume.