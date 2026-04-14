KOBRE DANAS SLAVE SVOJ DAN! Vučić: Takvu odgovornost, profesionalnost i ozbiljnost nikad nisam video kao kod Kobri, svakog dana delimo dobro i zlo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas u kasarnu "Vasa Čarapić", gde će prisustvovati obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre" i obići novi objekat za smeštaj i obuku pripadnika jedinice.

Posle smotre, predsednik je pozdravio vojnike sa "Zdravo". Usledio je pozdrav zastavi i himna Republike Srbije "Bože pravde".

Minutom ćutanja potom je odata pošta svim poginulim i preminulim pripadnicima jedinice Kobra.

O sednici Skupštine o nepoverenju vladi

Vučić je odgovorio i na pitanje da li zna da je za sutra zakazana sednica Skupštine Srbije na kojoj će se glasati o nepoverenju vladi i to upravo tokom njegovog obilaska novoizgrađenog objekta Kobri, Vučić je rekao da su to redovna skupštinska posla.

Prikaz iz taktike antiterorističkih timova

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Vučić obilazi novoizgrađeni objekat i naoružanje jedinice Kobre

O svetskoj ekonomskoj krizi: "Ekonomsku krizu nemoguće izbeći, biće možda najteža svih vremena"

- Ekonomsku krizu biće nemoguće izbeći u svetu i na svetskom nivou plašim se da će biti najteža u svetu, rekao je Vučić dodavši da ćemo se truditi da izdržimo 5-10 dana duže od ostalih.

- Svet se nalazi u tako turbulentnom periodu i nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo kada ste pitali, ekonomska kriza biće je nemoguće izbeći u svetu, i na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih možda posle 29. do 33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena.

- I sve je to teže da se zaustavi, i već postoje posledice, svi živimo na osnovu bafera i rezervi koje smo pravili ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost. Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi, ali svakako sve postaje sve teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe. Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta. Naša obaveza, mi smo vojno neutralna zemlja, suštinski jedina u regionu, okružena NATO zemljama ili pretendentima da postanu članice NATO-a.

O vojnom roku od 1. marta dogodine

- Specijalne jedinice snažimo, jačamo, popuna nam je veoma dobra. Nikada u istoriji nismo imali tako dobru popunu specijalnih jedinica, načelniče. I još uzimamo ljudi, trudimo se na svaki način da obezbedimo mir i da garantujemo taj mir. Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje.

- A za vojni rok, da li ste bliži u decembru ili martu? Pa ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima i ostalim krene septembar, oktobar, a da od 1. marta krenemo u vojni rok i da tada možemo da obezbedimo da to budu vrlo pristojni. Mislim, kad govorite vojni rok, to sad kao da je godinu dana što smo mi služili, nije, ovo je sad 75 dana, kako da vam kažem, to je dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će i mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti i šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. I mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija.

- Mi ćemo posebno podsticati izgradnju tih vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima, dakle od Sombora do Pirota, dakle u različitim pograničnim delovima, od Priboja do, ili Zaječara, u Zaječaru svakako, ali videćemo još negde u Borskom okrugu, dakle da li, uh, Kladovo ili. .. Znam ja, oni bi, znam ja i koji bi objekat oni hteli, samo što za to nemaju dovoljno para, pa sad dolaze po nove pare, ali svejedno, dakle, gledaćemo kako i na koji način da to osnažimo, a time snažimo i te lokalne samouprave, čitave delove Srbije, jer ti ljudi troše novac, oni će da imaju svoju platu, trošiće svoj novac u gradu, dolaziće im porodice, uh, neko mora da ih nahrani i hlebom i mlekom i uljem i šećerom i solju i jajima i svim drugim, dakle, i mesom i... Tako da ti gradovi će time dobiti de fakto po jednu novu fabriku i to i te kako važnu fabriku, tako da su to dobre stvari.

- Zaječar će dobiti namensku fabriku, vrlo brzo će to biti. Svaki posao koji neko u Zaječaru dobije, to je šansa za deo ljudi da se vrati u Zaječar, da se vrati na istok Srbije, tako da ćemo nastaviti to da radimo.

"Jel me to hvale ili kritikuju?"

Vučić je odgovorio i na pitanje o fabrici dronova o kojoj pišu i blokaderski mediji pa je upitao da li ga to hvale ili kritikuju.

Obraćanje predsednika Srbije i vrhovnog komandanta oružanih snaga Srbije

Vučić se obratio vojnicima, i zahvalio veteranima pre svega. Dodao je da je počastvovan i ponosan što može danas da ih vidi ponovo tu u stroju.

- Gradili smo nešto što nije jeftino, što niko u prethodnih 48 godina nije ni mislio da može da izgradi - rekao je Vučić i dodao:

- Takvu odgovornost, profesionalnost i ozbiljnost nikad nisam video kao kod Kobri.

Vučić je rekao da je njima okružen svaki dan i da dele i dobro i zlo.

Vučić je podsetio i da kad su se vojnici masovno skidali jer nisu hteli da idu na Kosovo i Metohiju Kobre su se odazvale, kako kaže, 100 odsto, svaki momak i svaka devojka.

- Nikada nigde niste zakasnili. Mogli ste da čekate i po najtežem vremenu, da brzo reagujete i snalazite se u nelakim situacijama. Hvala vam na svom trudu, radu i angažmanu, a posebno vam hvala na tome, i nikada to neću zaboraviti, kada nam se oko 3,5 do 4% vojnika skidalo jer nisu želeli da rizikuju svoje živote, kada je postojala kriza na Kosovu i Metohiji. Pripadnici Kobri, želim da to znaju svi građani Srbije, odazvali su se 100%. Dakle, nijedan momak, nijedna devojka nije bila koja je želela ili koji je želeo u tom trenutku da napusti jedinicu i da ne bude uz svoj narod i uz svoju državu.

- Beskrajno vam hvala na tome, i to je jedan od razloga zašto uživate ovoliko poštovanje i kod državnog rukovodstva i zašto smo toliki novac uložili u ovaj objekat. E sad, ne bih bio predsednik i ne bih bio džangrizav da vam nešto dodatno ne kažem. Na takmičenjima na kojima učestvujete obično postižete veoma dobre rezultate, i druge naše jedinice, i drugi naši hrabri momci.

- Ja sledećih godina od vas očekujem da se takmičite rame uz rame sa najboljim jedinicama na svetu, a to su kazahstanske i kineske jedinice. Mnogo je to teško, oni su sve automatizovali, doveli do savršenstva. Gotovo nemoguće, ali je to ono što ja od vas očekujem.

- Sada imate sve uslove i nema opravdanja, trčali smo dva kruga više zato što smo dvaput promašili slučajno, nešto nije funkcionisalo kako treba. Njima uvek funkcioniše kako treba. I uvek su prvi i drugi Kazahstan i Kina. Hoću da se borite sa njima, hoću da idete u korak sa njima, da budete najbolji na svetu. Sada imate sve uslove, ako je još nešto potrebno, mi smo spremni da pomognemo.

- Srpski vojnik je najizdržljiviji vojnik na svetu, to je govorio francuski maršal Franš D’ Pere. Danas je vaša jedinica jedan od stubova sistema odbrane, ukupne borbe protiv terorizma i očuvanja bezbednosnog sistema Republike Srbije. I tog 14. aprila 1978. kada je jedinica formirana kao odeljenje za protuterorističku borbu, imala je jednog oficira i 12 podoficira, podsetio je predsednik.

Posle obraćanja šefa države, usledio je ispraćaj zastave jedinice.

Obraćanje Darka Đošića, komandanta Kobri

- Slučajno ili ne, treći dan praznovanja najvećeg hrišćanskog praznika proslavljamo 48 godina postojanja. Za sve to vreme sve zadatke ispunjavali smo časno i profesionalno ne tražeći izgovore, rekao je brigadni general Đošić naglasivši da ovog najsrećnijeg utorka u godini oni dobijaju svoj krov nad glavom.

Vučića su dočekali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović kao i komandant jedinice Darko Đošić.

Prisutni su i ministri Siniša Mali, Zlatibor Lončar, predsednik SNS Miloš Vučević, direktor policije Dragan Vasiljević, direktor BIA Vladimir Orlić kao i veliki broj pripadnika Vojske Srbije, bivši pripadnici jedinice i veterani.

Kako je ranije rekao predsednik Srbije, objekat ima deset hiljada kvadratnih metara, u šest nivoa i koristiće ga i druge srpske specijalne jedinice.

Kamen temeljac za novi objekat položen je u avgustu 2024, a predsednik Vučić izjavio je tada da će taj elitni odred dobiti novi dom koji će imati najbolje uslove i naglasio da oni to zaslužuju, jer su bespogovorno odani državi.

On je tada rekao da su planirani kapaciteti za smeštaj i rekreaciju, tako da će sve biti na jednom mestu, kao i da će biti urađena kompletna rekonstrukcija starog objekta.

Odred vojne policije specijalne namene Kobre je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije, namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti. U sastavu Odreda vojne policije Kobre su komanda odreda, komandni vod i čete vojne policije specijalne namene.

Odred vojne policije specijalne namene "Kobre" realizuje zadatke: bezbednosna zaštita određenih lica i objekata, bezbednosna zaštita stranih vojnih delegacija prilikom poseta Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije, protivteroristička i protivdiverziona zaštita određenih lica i objekata.

Čestitka povodom Dana jedinice „Kobre“ Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku svim pripadnicima Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ povodom 14. aprila – Dana jedinice. U čestitki se kaže: „Ovaj datum ne predstavlja samo podsećanje na kontinuitet vašeg postojanja, već i na nasleđe časti, odgovornosti i vrhunskog profesionalizma koje ste godinama posvećeno gradili. Svojim radom, disciplinom i izuzetnim sposobnostima, „Kobre“ su izrasle u pouzdan stub sistema bezbednosti i merilo najviših dometa vojne izvrsnosti. Republika Srbija ostaje opredeljena da dalje razvija kapacitete jedinice i nastaviće sa ulaganjem u jačanje Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ kroz modernizaciju opreme, usavršavanje obuke i stalnu brigu o pripadnicima jedinice, uključujući i poboljšanje uslova života i rada. Uveren sam da ćete i ubuduće nastaviti da savesno i odgovorno izvršavate poverene zadatke, čuvajući ugled Vojske Srbije i dostojno negujući ime i tradiciju elitne jedinice“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.

Autor: A.A.