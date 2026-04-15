'IZ CELE SRBIJE POJAVILO IH SE UKUPNO 540' Vučićević raskrinkao blokaderski skup ispred N1: Znaju da ne mogu da pobede, pa se hvataju za slamke! Ni Jaćimovićev autobus nije pomogao

Vlasnik Informera Dragan J. Vučićević

- Ovo je sve po sistemu "ja tebi serdare, ti meni vojvodo". Znaju da ne mogu da pobede na izborima. Imate i Boža Ratkapnu, koji očekuje pola Beograda juče, a bilo ih je 540. U velikom finalu. Iz cele Srbije, Jaćimović dovezao autobus, danima najavljivali. Šta oni hoće tamo ispred N1? Zamislite, skupite se ovde ispred Pinka i vičete "Željko pederu". A čekajte ljudi, pa gde to može? Da l' sam ja normalan kad to gledam? Vlasniku zabranjujete da bude vlasnik - rekao je Vučićević.

Kod njih piše na portalu "N1 nije privatna kompanija, sa pravom vlasnika da njome raspolaže po političkoj i drugim voljama, N1 je prevazišao granice privatnog vlasništva..." čitao je Vučićević.

- Potpuno poludela logika. Ja sam imao negde krajem marta, početkom aprila, dođe neka ruska televizija kod nas, prave priloge. I ide ruski novinar, prevodilac... Prilazi taj novinar da je nešto nemoguće... Ja kažem da je nemoguće, ali je moguće nažačost, samo u Srbij - rekao je potom.

Oni nisu normalni, ljudi moji... A ovaj Božo Ratkapna, 10 dana je kako ga pitamo d ali je bio u Šapcu, kontaktirao porodicu Živković, porodicu stradale studentkinje? Da li im je nudio nešto da kažu da je suicidna, i da se sama ubila? - nastavlja Vučićević.

Koga je slao, da li Sinani, Đokić? - dodaje potom.

- Ometaju istrage, otimaju vlast u korist svog pravog gazde Šolaka, a on ih je prodao za milijardu i pedsto sedam evra... Ja sam to rekao komšiji, on opsovao! Uzeli su oni tamo svi, Šolak i ekipa. Uključujići N1 i Nova S. - navodi on.

Govoreći o rektoru Đokiću i Sinaniju, Vučević kaže, da ti ljudi imaju obraza, prvog dana nakon tragedije, trebali su da daju otkaz.

- Odgovorni će odgovarati, tu nema nikakve sumnje, mnogo je činjenica utvrđeno - rekao je Vučićević.

Vučićević se dotakao izbora u Mađarskoj, navodeći da je Peter Mađar rekao da zna ko stoji iza osovine Vučić-Orban-Fico, a predsednik Vučić je pozvao Mađara da kaže ko to kumuje.

- Onda je rekao da je kum sloboda. Sloboda govora, mišljenja, nezavisne politike. Izašao je neki Goci... Predsednik je pre mesec dana pozvao ove sa N1 da hoće da bude gost, samo da ide uživo. I evo ne zovu ga, znaju da će da ih razbuca uživo... A sad su izvukli nekog Gocija... On sad, ja mislio Goci bend... Ja mislio moj drug. Rekoh gde nađoše Gocija. Ljudi ne znaju šta će - dodaje Vučićević.

Autor: D.Bošković